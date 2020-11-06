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Гособлигации России растут на возвращении аппетита к риску 

Прайм 2 часа назад
Гособлигации России растут
Фото: РИА Новости
Российские гособлигации растут на фоне подведения итогов президентских выборов в США и возвращения аппетита к риску на мировых рынках, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
В настоящий момент основным движущим фактором на мировых рынках являются выборы президента в США, прошедшие во вторник. Подсчет голосов все еще продолжается. Рынки прогнозируют, что победу одержит демократ Джо Байден. Действующий президент — республиканец Дональд Трамп при этом заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".

"Инвесторы, а в особенности спекулятивно настроенные игроки, переоценили санкционные риски для России, которые могли бы возникнуть по итогам президентских выборов в США. Падение рубля и распродажи ОФЗ в начале этой недели напоминали капитуляцию и паническое бегство. Но апокалипсиса не случилось ни 3 ноября, ни в последующие пару дней, а у участников рынка накопилось огромное количество свободных средств", — прокомментировал гендиректор УК "Спутник — управление капиталом" Александр Лосев.

Учитывая, что и рубль, и ОФЗ, и российские акции из-за октябрьских распродаж и оттока капитала оказались существенно недооценены и относительно дешевы, они снова стали привлекательными для инвесторов, в том числе и иностранных, добавил он.
Ценовой индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка государственного долга РФ, в этих условиях демонстрирует уверенный рост и составляет 153,99 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс снижался с 26 октября вплоть до 2 ноября, закрывшись тогда на уровне 151,86 пункта, но начиная с 3 ноября растет.

"Возвращение аппетита к риску у инвесторов на мировых рынках привело к уверенному укреплению рубля и резкому снижению доходности облигаций федерального займа, которое по итогам двух торговых дней составило в среднем по рынку порядка 20 базисных пунктов и порядка 30-35 базисных пунктов на долгосрочном конце кривой доходности, которая вернулась на начало августа", — рассказал главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

Так, двухлетние ОФЗ показывают доходность около 4,6% годовых, пятилетние — около 5,2% годовых, десятилетние — 5,9% годовых, 15-летние — 6,3% годовых.
По итогам прошедших на этой неделе аукционов по размещению ОФЗ план четвертого квартала был выполнен Минфином РФ на 96,5%, что могло быть воспринято участниками рынка как возможное снижение давления большого навеса первичных размещений до конца текущего года, отметил Ермак.
По мнению Лосева, неопределенность с итогами выборов в США может сохраниться вплоть до конца января 2021 года, но это уже "общая проблема рынков, в том числе американского, а не проблема России". "При этом текущие темпы восстановления рубля свидетельствуют о том, что потенциал снижения доходности ОФЗ (и роста их цен) сохраняется, и до конца 2020 года можно ожидать как дальнейшего укрепления рубля, так и новых притоков средств российских и иностранных инвесторов в ОФЗ", — считает он.
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Рынки , Джозеф Байден , Александр Ермак , Дональд Трамп , Александр Лосев , Московская биржа , Минфин , РИА Новости
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