Рубль в выборной турбулентности 

Курс рубля на завершающейся укороченной рабочей неделе продолжил удивлять широким размахом колебаний. Так, в понедельник доллар успел обновить максимум с марта в районе 80,95 рубля и затем провалился до 76,78 рубля. Евро при этом подскакивал до 94,14 рубля (максимум с декабря 2014 года), а затем провалился до 90,73 рубля.

Основная причина такой волатильности — выборы президента США. Неопределенность с их итогами вначале подавляла аппетит к риску на мировых рынках. Однако предварительные результаты, фиксирующие преимущество Джо Байдена , дали определенность, так необходимую рынку, и это обеспечило резкий взлет стоимости рисковых активов.

При этом нефтяные котировки после провала возвращались выше психологически значимого уровня 40 долларов за баррель сорта Brent, что поддерживало курс рубля.

Впрочем, перед выходными инвесторы решили зафиксировать краткосрочную прибыль по рисковым активам. В результате, доллар вечером в пятницу за неделю падал на 2 рубля до уровня 77,5 рубля, евро — на 50 копеек до 92,1 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась до 3,05 тысячи против 3 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОСТАЛСЯ В ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Рубль начал торговую неделю обвалом к доллару и к евро, рухнув к многомесячно-многолетним минимумам: с марта против доллара и с декабря 2014 года — к евро, которые поднимались до 80,95 рубля и 94,14 рубля соответственно.

Обвал рынка нефти стал главным сигналом для падения рубля в начале недели. Фьючерсы на сорт нефти Brent падали до 35,76 доллара за баррель (минимума с мая). Всего же чуть более за неделю Brent провалился в цене более чем на 14%.

Новый раунд карантинных ограничений в Европе влечет за собой снижение спроса на топливо. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер с 5 ноября по 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. Во Франции число новых заражений, по данным на прошлое воскресенье, превысило 46 тысяч. Тем временем в США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире, суточный показатель заражений COVID-19 составлял более 81 тысячи в начале недели.

Кроме того, глава ливийской Национальной нефтяной компании (National Oil Corporation, NOC) сообщил о том, что добыча нефти в Ливии достигла уже в 800 тысяч баррелей в день, при этом страна намерена продолжить наращивать добычу в ближайшие месяцы до 1,3 миллиона баррелей в день.

Однако рынок нефти довольно быстро пошел вверх, компенсировав падение и вернулся в район психологически значимого уровня 40 долларов. Оптимизма нефтяным «быкам» добавили сообщения СМИ о том, что министр энергетики России Александр Новак обсудил с главами нефтяных компаний РФ отсрочку смягчения условий соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ до конца первого квартала.

Наконец, поддержка "черному золоту" пришла от данных минэнерго США о падении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 30 октября сразу на 8 миллионов баррелей. При этом ожидался, напротив, рост на 0,9 миллиона. Кроме того, нефтедобыча в стране за отчетный период, по этим данным, составила в среднем 10,5 миллиона баррелей в день, сократившись на 600 тысяч баррелей в сутки.

В итоге уже в день американских выборов наметилось ралли рисковых активов. Инвесторы ожидали первых результатов выборов президента США.

Они показали, что Джо Байден сразу захватил инициативу, а Дональду Трмпа досталась роль догоняющего. Это поддерживало спрос на рисковые активы, поскольку президентство Байдена ассоциируется с мягкой монетарной политикой ФРС , что традиционно ослабляет доллар к мировым валютам.

ПРОГНОЗЫ

Завершение укороченной рабочей недели рубль провел в коррекционном ослаблении на фоне сохранения неопределенности с итогами американских выборов. Несмотря на сообщения о лидерстве Байдена, Трамп заявляет о планах по пересчету голосов и судебных разбирательств.

В то же время, до сих пор рублю приходила поддержка от аукционов Минфина РФ , который продолжил активно абсорбировать рублевую ликвидность. Ведомство во вторник на безлимитном аукционе разместило облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29018 с погашением в ноябре 2031 года на 427,747 миллиарда рублей при спросе 446,955 миллиарда

В целом за пять аукционных дней октября и ноября Минфин разместил ОФЗ на 1,93 триллиона рублей, что составляет 96,5% от плана привлечения на рынке в четвертом квартале, который установлен на уровне 2 триллионов рублей. Всего с начала года объем размещенных ОФЗ составляет 4,77 триллиона рублей.

Однако по мере исполнения квартального плана Минфин, видимо, умерит аукционную активность. Об этом, в частности, заявил министр финансов Антон Силуанов , пояснив, что Минфин РФ будет постепенно сокращать агрессивные размещения бумаг на внутреннем рынке. Это может уменьшить поддержку рублю.

"Аэрофлота". Кроме того, на фоне роста рынка нефти объем продаж валюты Центробанком по бюджетному правилу в период с 9 ноября по 4 декабря 2020 года составит 50,1 миллиарда рублей, то есть ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 2,5 миллиарда рублей. Месяцем ранее объем продажи валюты составляли 126,9 миллиарда рублей или по 5,8 миллиарда рублей в день. Впрочем, ЦБ добавляет к этой сумме продажи валюты в 4 миллиарда рублей в день из ФНБ в рамках продажи акций Сбербанка

Таким образом, на фоне умеренно-негативного внутреннего фона определяющим фактором останутся внешние сигналы, в первую очередь из США. Инвесторам в рублевые активы предстоит оценивать риски санкций от новой американской администрации, перспективы ценовой динамики рынка нефти и общего аппетита к риску на биржах.