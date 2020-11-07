Ещё
Далее:
Читайте также:
Рейдерский захват завода
Рейдерский захват завода Новинка в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.56
$
77.59
92.06
91.70
Прогноз
02.11 – 09.11
$
76.64
88.70
Индексы и котировки Brent
39.73
+0.38 Золото
1952.40
+0.02 РТС
1170.74
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1879
+0.0020
23.10
1.1859
03.11
26.10
12.10

Доллар взлетит до 250 рублей. Прогноз экономиста, предсказавшего кризисы 2008 и 2014 

Ura.Ru 2 часа назад
Предсказан взлет доллара до 250 рублей
Фото: depositphotos.com
Уже в 2021 году доллар может подняться до 250 рублей за единицу. Рост валюты будет сопровождаться крахом мировых экономик, считает финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.

«Цели не изменились. Первая — 97 рублей за доллар. Дальше 125. Потом 250. И мы там будем. Весь вопрос — когда. Не думаю, что до конца 2020 года мы увидим 97. А вот в следующем году эта цифра, и даже эти цифры, — вполне реальны», — рассказал Демура в интервью «Фонтанке».

Прогнозы аналитика стали популярны после того, как он предсказал мировой кризис в 2008 со спадом ипотечного рынка США и сильное падение курса рубля в 2014. Сейчас Демура заявляет, доллар будет слабеть до января-февраля 2021, но потом резко вырастет. Это будет сопровождаться крахам мировых рынков и экономики, говорит эксперт.
Решена судьба доллара
Тяжелая ситуация возникнет и в экономике одного из ключевых партнеров России, Китая. Демура считает, что сейчас около 30-35% активов китайских банков находится в дефолте. Если рост ВВП страны будет ниже 4% в год около половины из 30 крупнейших банков Китая погибнут. Экономика поднебесной в плохом состоянии и ей неизбежно грозят дефолты.
Демура посоветовал хранить активы в более ликвидных формах. Чем рубль. Ими могут послужить доллар и золото. При этом сейчас на фоне выборов в США золото резко упало. Однако в перспективе мировые запасы металла начнут сильно уменьшаться, пишет агентство Nation news.
Видео дня. 12 триллионов рублей россияне держат у себя наличными
Ura.Ru: последние новости
Экономист сделал неутешительный прогноз относительно рубля Экономист сделал неутешительный прогноз относительно рубля Минтруд предложил вдвое увеличить детские пособия Минтруд предложил вдвое увеличить детские пособия Правительство РФ отказалось помогать семьям школьников Правительство РФ отказалось помогать семьям школьников
Комментарии 289
Рынки , Степан Демура , Фонтанка.Ру
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение