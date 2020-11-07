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Мир нашел новую альтернативу доллару 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Безумный 2020 год на фоне кризиса доллара привел к лихорадочному росту не только древнейшего защитного актива — золота. Выстрелила также самая молодая валюта — биткоин. Инвесторы решили переждать экономические катаклизмы планеты именно в этой криптовалюте. Однако какие опасности она в себе таит?
Биткоин обновляет исторический максимум к рублю. Его стоимость выросла до 1,22 млн рублей за монету (при курсе доллара в 77,4 рубля). Это выше на 3% рекордной цены монеты в декабре 2017 года, когда биткоин стоил 20 тыс. долларов. Тогда курс составлял 59 рублей за доллар, поэтому монета стоила 1,18 млн рублей.
Предсказан взлет доллара до 250 рублей
Криптовалюта уже два дня подряд показывает существенный рост. В четверг биткоин превысил отметку в 15 тыс. долларов (впервые с января 2018 года), а в пятницу, 6 ноября, подорожал до 15,8 тыс. долларов. С начала года биткоин в долларах подорожал на 115%, а в рублях на целых 175%. Такой разрыв объясняется девальвацией российской валюты по отношению к американской.
При этом биткоину в долларах есть куда стремиться, так как максимальный уровень еще не пробит (он выше почти на треть). И эксперты настроены оптимистично: монете по силам не только дорасти до 20 тыс. долларов, но и взлететь в разы выше.
Почему к биткоину вернулась такая популярность? Монета выстрелила на фоне пандемии, роста заболеваемости и неопределенности в мировой экономике. По сути, биткоин наряду с золотом выступил как защитный актив. «На фоне общей нестабильности инвесторы стали искать активы „тихой гавани“ — ими стали золото и биткоин. В крипторынок активно идут частные инвесторы, институциональные инвесторы (банки, фонды), главы крупнейших компаний также вкладываются в крипту», — говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
В такой нервозной обстановке в лидерах роста среди всех классов активов оказалось золото — это исторически традиционный защитный актив во время кризиса. И к нему присоединилась относительно новая валюта — биткоин и компании IT-сектора.
Рост биткоина в 2020 года во многом был спровоцирован массовой денежной эмиссией со стороны центробанков развитых стран для помощи экономики и гражданам во время глобального карантина, отмечает Александр Янюк, эксперт по финансам CEX.IO Broker. Попытка «залить» экономические проблемы деньгами привела к расцвету новой валюты.

«Такая денежная политика негативно сказалась на курсе большинства свободно конвертируемых валют, например, британском фунте и американском долларе. В этой ситуации многие инвесторы и компании расценили биткоин как идеальный инструмент для защиты от инфляции, так как его эмиссия строго ограничена», — объясняет Янюк.

Одна часть инвесторов пытается спастись от инфляции, другая пытается найти в биткоине прибежище для капитала из-за опасений перед обесценением доллара, евро и других валют, говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.
Резкий скачок биткоина к доллару в последние два дня объясняется выборами президента в США. Монета растет в цене благодаря демократу Джо Байдену, официальная победа которого, судя по всему, стала лишь вопросом времени.

«Победа демократического кандидата сулит более мягкую экономическую политику и больший объем мер по поддержке американской экономики и потребительского спроса, чем этого можно было бы ожидать от республиканского президента и его администрации. А это окажет еще большее давление на доллар. Поэтому курс BTC/USD автоматически отреагировал ростом на исход президентских выборов в США», — говорит Янюк.

Эксперты считают, что у биткоина есть все шансы поставить новые рекорды. В дальнейшем вполне можно ожидать рост до 16 тыс. долларов за монету — до конца года, а в течение 2021 года прогнозируется рост до 30-45 тыс..долларов за биткоин, говорит Артем Тузов.
Янюк говорит — можно рассчитывать, что цена монеты BTC достигнет 18 тыс. долларов до конца 2020 года.
А Купцикевич не исключает, что биткоин до конца года перепишет исторические максимумы в 20 тыс. долларов. «Сейчас заметно повторение того хайпа, что был в конце 2017 года. Резкий рост только-только начался. И в считанные месяцы раздувание пузыря может увести цену и до 40 тыс. или даже выше», — не исключает он.
Однако с этой валютой надо быть крайне аккуратным. «Вполне может оказаться, что через год биткоин будет стоить столько же, как и сейчас. За волной роста часто следует продолжительный спад. Достижение новых исторических максимумов и остановка там, вероятно, запустит огромную волну фиксации прибыли долгосрочных инвесторов, засевших в биткоине еще в 2017 году. Инвесторы в биткоин очень легко воодушевляются, но также быстро разочаровываются», — объясняет Купцикевич.
Поучительна история 2017 года, когда цена биткоина резко взлетела — с сентября по декабрь в шесть раз с 3,8 тыс. до 20 тыс. долларов. Однако уже к февралю 2014 года курс биткоина рухнул к 6 тыс. долларам, и после долго находился под давлением продавцов.

«Сложно считать биткоин надежной инвестицией „купил и забыл“, есть риск на долгие годы оказаться в минусах. Это очень хайповый инструмент для ситуативного трейдинга, который подходит далеко не всем: нужно держать руку на пульсе и быть готовым к любому развитию событий причем весьма неожиданному», — считает Купцикевич. Если оценивать варианты роста или падение, то можно сказать что шансы 50 на 50, добавляет Тузов.

Надо понимать, что биктоин — это все-таки не защитный актив. «Во-первых, цена очень волатильна. Сейчас она растет на десятки процентов за пару недель, но также быстро может и падать. Мы видели это в марте, когда биткоин обесценился на две трети за считанные дни. Биткоин, как и золото, растет лучше всего, когда экономика выбирается из ямы, а монетарная политика все еще мягкая. Но они могут рухнуть в цене во время турбулентности финансовых рынков», — предупреждает Купцикевич.
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