Доллар подешевел до 77,47 рубля 

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Вечером в пятницу, 6 ноября, на торгах Московской биржи доллар снизился по сравнению с предыдущими торгами на 1943 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.).

Таким образом, средневзвешенный курс американской валюты со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 19:00 мск составил 77,47 рубля. Минимальный курс доллара США равнялся 76,97 рубля, максимальный — 77,92 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра», в свою очередь, повысился по сравнению с предыдущими торгами. Европейская валюта поднялась на 1880 пунктов и составила 91,87 рубля. Минимальный курс евро равнялся 91,08 рубля, максимальный — 92,5 рубля.