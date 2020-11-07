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Доллар подешевел до 77,47 рубля 

Профиль и ещё 1 13 часов назад
Доллар подешевел до 77,47 рубля
Фото: ТАСС
Вечером в пятницу, 6 ноября, на торгах Московской биржи доллар снизился по сравнению с предыдущими торгами на 1943 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.).
Таким образом, средневзвешенный курс американской валюты со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 19:00 мск составил 77,47 рубля. Минимальный курс доллара США равнялся 76,97 рубля, максимальный — 77,92 рубля.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра», в свою очередь, повысился по сравнению с предыдущими торгами. Европейская валюта поднялась на 1880 пунктов и составила 91,87 рубля. Минимальный курс евро равнялся 91,08 рубля, максимальный — 92,5 рубля.
На открытии торгов Московской биржи по состоянию на 10:00 мск доллар поднялся до 77,1875 рубля. Курс евро вырос был на отметке 91,16 рубля.
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Рынки , Московская биржа
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