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Нефтяной отрасли предсказали проблемы из-за избрания Байдена 

Секрет Фирмы и ещё 3 39 минут назад
В ОПЕК опасаются, что при новом президенте США внутри их альянса может возникнуть напряжённость. Причиной может стать изменение дипломатических отношений с Саудовской Аравией, Ираном и Венесуэлой. Кроме того, при Байдене может измениться и дипломатический тон США в общении с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в ОПЕК. Строгое соблюдение санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы привело к тому, что миллионы баррелей нефти в день не попадали на рынок. Если Байден ослабит эти санкции в ближайшие годы, добыча нефти вырастет и ОПЕК будет сложнее находить баланс спроса и предложения.
Ранее Байден говорил о том, что он предпочёл бы многостороннюю дипломатию односторонним санкциям, наложенным Трампом, напоминает Reuters. Помимо этого, во время своей кампании Байден обещал пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Тем не менее, радикальная перезагрузка кажется маловероятной. Источники в регионе Персидского залива и в дипломатических кругах заявили Reuters, что выбор нового президента в США не разрушит многолетние союзы, а санкции не будут отменять быстро.
Это значит, что у членов ОПЕК будет достаточно времени для выбора стратегии действий в новых обстоятельствах. Весной 2020 года Россия и ОПЕК договорились о рекордном сокращении добычи нефти. Сокращение составило 9,7 млн баррелей в сутки. Фото: Pixabay, Pixabay License
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Комментарии
Рынки , Видео , ОПЕК , Reuters
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