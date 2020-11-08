ОПЕК опасаются, что при новом президенте США внутри их альянса может возникнуть напряжённость. Причиной может стать изменение дипломатических отношений с Саудовской Аравией, Ираном и Венесуэлой. Кроме того, при Байдене может измениться и дипломатический тон США в общении с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в ОПЕК. Строгое соблюдение санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы привело к тому, что миллионы баррелей нефти в день не попадали на рынок. Если Байден ослабит эти санкции в ближайшие годы, добыча нефти вырастет и ОПЕК будет сложнее находить баланс спроса и предложения.

Ранее Байден говорил о том, что он предпочёл бы многостороннюю дипломатию односторонним санкциям, наложенным Трампом, напоминает Reuters. Помимо этого, во время своей кампании Байден обещал пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Тем не менее, радикальная перезагрузка кажется маловероятной. Источники в регионе Персидского залива и в дипломатических кругах заявили Reuters, что выбор нового президента в США не разрушит многолетние союзы, а санкции не будут отменять быстро.

Это значит, что у членов ОПЕК будет достаточно времени для выбора стратегии действий в новых обстоятельствах. Весной 2020 года Россия и ОПЕК договорились о рекордном сокращении добычи нефти. Сокращение составило 9,7 млн баррелей в сутки. Фото: Pixabay, Pixabay License