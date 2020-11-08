Российской нефти предрекли проблемы из-за Байдена 

Будущий президент США Джо Байден может пересмотреть отношения со странами — нефтеэкспортерами. Рынок ждут глобальные проблемы, что негативно скажется на доходах России от поставок сырья. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Источник считает, что Байден пересмотрит отношения с ОПЕК , Россией, Саудовской Аравией, Ираном, и Венесуэлой.

Санкции против Ирана и Венесуэлы могут быть сняты, если будут выполнены подходящие условия. Иран может рассчитывать на партнерский подход ЕС , который уговорит Вашингтон заключить с ним сделку, аналогичную той, что была при администрации Обамы

В Венесуэле Байден, по всей видимости, будет и дальше поддерживать санкции, чтобы оказать давление на президента Николаса Мадуро . Однако новая американская администрация может активизировать дипломатические усилия, чтобы выйти из тупика.

Это приведет к появлению на рынке дополнительных объемов нефти и возможному выходу РФ из ОПЕК+. Э Соглашение по сокращению нефтедобычи, заключенное усилиями Москвы и Вашингтона, перестанет работать.

Отмечается также, что Байдену не хватает дружеских отношений, которые Трамп установил с лидером Саудовской Аравии, наследным принцем Мохаммедом бен Салманом. Поэтому Байден не сможет активно участвовать в производственной политике ОПЕК. Он будет полагаться на скрытые дипломатические каналы для влияния на организацию экспортеров.

«Байден еще не детализировал, как он будет подходить к этим вопросам, но все его влияние, вероятно, будет служить одной цели — умеренной цене на нефть», — пишет агентство.