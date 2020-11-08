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Российской нефти предрекли проблемы из-за Байдена 

Майк Габриелян 59 минут назад
Будущий президент США Джо Байден может пересмотреть отношения со странами — нефтеэкспортерами. Рынок ждут глобальные проблемы, что негативно скажется на доходах России от поставок сырья. Об этом пишет Reutersсо ссылкой на источники.
Источник считает, что Байден пересмотрит отношения с ОПЕК, Россией, Саудовской Аравией, Ираном, и Венесуэлой.
Санкции против Ирана и Венесуэлы могут быть сняты, если будут выполнены подходящие условия. Иран может рассчитывать на партнерский подход ЕС, который уговорит Вашингтон заключить с ним сделку, аналогичную той, что была при администрации Обамы.
В Венесуэле Байден, по всей видимости, будет и дальше поддерживать санкции, чтобы оказать давление на президента Николаса Мадуро. Однако новая американская администрация может активизировать дипломатические усилия, чтобы выйти из тупика.
Раскрыта опасность Байдена для экономики России
Это приведет к появлению на рынке дополнительных объемов нефти и возможному выходу РФ из ОПЕК+. Э Соглашение по сокращению нефтедобычи, заключенное усилиями Москвы и Вашингтона, перестанет работать.
Отмечается также, что Байдену не хватает дружеских отношений, которые Трамп установил с лидером Саудовской Аравии, наследным принцем Мохаммедом бен Салманом. Поэтому Байден не сможет активно участвовать в производственной политике ОПЕК. Он будет полагаться на скрытые дипломатические каналы для влияния на организацию экспортеров.

«Байден еще не детализировал, как он будет подходить к этим вопросам, но все его влияние, вероятно, будет служить одной цели — умеренной цене на нефть», — пишет агентство.

Ранее «Рамблер» сообщал, что миру предрекли вторую экономическую депрессию.
Комментарии 78
Рынки , Видео , Николас Мадуро , Джозеф Байден , ЕС , ОПЕК , Администрация США
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