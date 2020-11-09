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Общественная палата: на восстановление рынка труда потребуются годы 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
ОП дала прогноз по рынку труда в России
Фото: ТАСС
Во время пандемии коронавируса миллионы россиян оказались в бедственном положении. Однако тяжелее всего пришлось тем, кто потерял работу и воспитывает детей, рассказала в интервью NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок на площадке форума «Сообщество». По её словам, в стране нужно уделить внимание борьбе с безработицей — многие жители остаются без средств к существованию. Как будет меняться рынок труда в ближайшие годы, в каких сферах можно найти стабильный заработок и нужно ли вводить новые меры поддержки граждан, — в материале NEWS.ru.
— Какие категории граждан особенно пострадали и нуждались в поддержке государства на фоне пандемии?
— Здесь, наверное, речь не о том, какие категории пострадали, а о том, кому государство оказало помощь, включая поддержку уровня доходов и сохранение рабочих мест. Конечно, это семьи с детьми, инвалиды, люди старшего поколения — 65+. Они через быстрые решения по больничным листам могли сохранить некий доход и рабочее место. Набор мер был комплексным и поддержал миллионы граждан.
— Какую категорию россиян можно назвать наиболее уязвимой перед экономическими трудностями?
— Мы провели социологические опросы, которые показали, что семьи с детьми — в самом трудном положении с точки зрения трат средств на еду, покупки товаров длительного потребления. Большое количество семей находятся за чертой бедности. Им и нужна самая первая помощь. Если взять статистику по выплатам нуждающимся семьям, выходит, что такую помощь получили четыре миллиона детей — их семьям пришлось тяжелее всего.
— Нужно ли вводить новые меры поддержки граждан?
— Нужно продолжить делать то, что уже предпринято. Например, единовременные выплаты на детей. Это, наверное, самая востребованные мера поддержки. Кроме того, стоит расширить выплаты пособий для многодетных семей. И я бы отдельно сказала, что нужна помощь и поддержка людям с инвалидностью, которые хотят работать. То есть сохранить для них доплату до прожиточного минимума, если инвалид I, II, III группы выходит на работу.
— К слову, о работе. Изменила ли пандемия рынок труда навсегда?
— Однозначно будет возвращение на докризисные показатели. Но понятно, что рынок восстанавливаться будет ещё долго — не за месяц-другой. Это будет происходить в течение следующего года. Возможно, для отдельных отраслей потребуется два-три года. Быстрее всего восстановится розничная торговля — у предприятий для этого есть возможности продаж онлайн. Будет расти доля такого формата торговли, и будут сокращаться продажи в стационарных магазинах. В онлайн мигрирует часть магазинов и сферы услуг, например, образовательных и медицинских.
Несколько медленнее вырастут туристическая отрасль, сфера авиаперевозок — как только появится возможность поездки без опасения заболеть.
Пандемия дала толчок развитию смешанной занятости, когда труд в офисе и на удалёнке будет равноценен. Пока непонятно, как будут регламентированы и защищены права работников на дистанционке. В частности, чтобы не росли теневые доходы.
— Могли бы бы порекомендовать сферы труда для стабильного заработка во время пандемии?
— Это государственный сектор, сфера социального обслуживания и медицины. Также всё, что связано с онлайн: поддержка, цифровые решения, IT, удалённые продажи или дистанционное обучение. Даже обучение детей шахматам, если ты профессионал в своём деле.
— В России из-за коронавируса выросла безработица — около 4,8 млн человек остаются без заработка. Как эту ситуацию исправить?
— Поддерживать экономику, не давать закрываться предприятиям, продлить поддержку малого бизнеса. Также массовая вакцинация поможет — будет возвращение к прежней жизни. Следует создавать дистанционную занятость, чтобы хотя бы временно дать людям рабочие места.
Хочу сказать, что количество вакансий, которые требуются в тех или иных регионах, ненамного меньше числа зарегистрированных безработных. Скажем, рабочие профессии. Они могут быть интересны гражданам, которые потеряли работу. Или работа на местах, которую занимают мигранты. Но надо понять, готовы ли граждане трудиться на таких должностях.
— Какие нарушения со стороны работодателей имели место во время пандемии?
— Отдельный ряд работодателей использовали инструменты простоя, дробных ставок. Это и сейчас предмет дискуссий. Я бы не сказала, что это нарушения, это всё предусмотрено законодательством. Однако это злоупотребление правом, поиск в действующей системе лазеек, как сократить расходы на персонал.
Некоторые работодатели предлагают своим сотрудникам стать формально самозанятыми, выполняя работу компании. Однако это будет злоупотреблением и уклонением от уплаты налогов.
Хочу сказать, что государство ввело меры для того, чтобы людей не увольняли. Чтобы компании получили субсидии на поддержку, им нужно было иметь в штате не менее 90% сотрудников.
— Стоит ли россиянам становиться самозанятыми во время пандемии?
— Безусловно, да. Если ты находишься в поиске работы и можешь быть полезен, например, в дополнительном образовании детей. Так можно получать доход от индивидуальной работы. Это выгоднее с точки зрения налогов, удобнее.
Самозанятый — это человек, который работает на себя. Нужно подумать, в каких направлениях ты можешь предложить свои услуги. Но следует оценивать и риски.
Перспективной можно назвать сферу услуг — она очень обширная. Например, можно быть парикмахером, делать ремонт или уборку.
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Комментарии 1
Рынки , Наталья Починок , Общественная палата России
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