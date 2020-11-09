Когда лучше покупать доллары?

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов посоветовал россиянам покупать доллары, даже в ситуации, когда стоимость американской валюты продолжает расти. По его словам, не исключено, что в будущем доллар может стоить 85 рублей и выше.

Ситуация с рублём нестабильна. На неё влияют расширение масштабов пандемии коронавируса, а также уход мировой и российской экономики в глубокую рецессию. Поэтому говорить об укреплении рубля к валютам ведущих стран, не приходится, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

В этом году отечественная валюта стала первой в мире по темпам девальвации, обогнав турецкую лиру и бразильский реал — рубль потерял более 20% своей стоимости, — напомнил Иванов.

Он считает, что данная тенденция продолжится. Просто нет причин, из-за которых рубль укрепится — цены на нефть падают и, вероятно, в течение ближайшего года не вырастут. А последствия пандемии ещё долго будут влиять на российскую экономику.

В этой связи сейчас россияне активно приобретают наличную валюту, создавая мультивалютную корзину (доллары, евро, швейцарский франк и т.д.) — это наиболее разумный и взвешенный подход при девальвации национальной валюты в экономический кризис, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сумма наличных денег на руках у граждан и в кассах российских предприятий к 1 октября достигла 12,1 триллиона рублей, заявляют банковские аналитики. Это число немногим больше 10% от ВВП, что сравнимо с Великобританией, Францией или Италией. Всё это говорит о недоверии рядовых людей к банковским структурам на фоне усиливающегося кризиса доходности.