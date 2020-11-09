Сложное время: Какое будущее ждет рубль

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

— Прошедшую неделю на мировых рынках наблюдалось уверенное укрепление, а динамика российского рынка разделилась надвое. До праздничного выходного рубль резко снижался, так как игроки действовали настороженно перед выборами в США. К концу недели финальные результаты всё еще не ясны, но уже и российские рынки отмахнулись от этой неопределенности, устремившись в рост.

Похоже, что осторожность перед выборами в США поддерживала доллар и давила на акции, теперь же открылись все краны, и ликвидность полилась рекой. Стоит добавить сюда, что реки ликвидности действительно стали чуть полнее, ведь центробанки Японии, Австралии и Англии объявили о расширении своих программ покупки активов, а комментарии представителей ФРС США ЕЦБ указывали на готовность расширить свои программы в декабре.

Эти меры питают спрос на рисковые активы, в числе которых рубль и акции российских сырьевых экспортёров. Впрочем, стоит понимать, что вокруг рубля по-прежнему сохраняются риски. Давление на нефть вернулось в конце недели на фоне рекордов заболеваемости и смертности от коронавируса в мире. Ухудшение цифр грозит ужесточением карантинных мер по всему миру, что вредит спросу на нефть. К окончанию торгов в пятницу цена на Brent вновь оказалась ниже 40 долларов за баррель. Дальнейшее развитие этой тенденции грозит проблемами рублю и может не дать ему вернуться на путь уверенного роста, даже при глобальном ослаблении доллара.

Другими словами, ближайшие дни и недели рублю предстоит очень сложная балансировка между давлением на нефть из-за страхов перед падением спроса и общим усилением рынков на фоне перетока капиталов в те активы, где осталась положительная доходность.

Вполне реальным видится сценарий ослабления USD/RUB до 76, а EUR/RUB — до 90. Однако тревожные перспективы вокруг нефти делают призрачными шансы на уверенный пробой вниз этих уровней на будущей неделе.