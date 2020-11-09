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Курсу рубля пообещали сложное время 

Российская Газета 1 час назад
Сложное время: Какое будущее ждет рубль
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
— Прошедшую неделю на мировых рынках наблюдалось уверенное укрепление, а динамика российского рынка разделилась надвое. До праздничного выходного рубль резко снижался, так как игроки действовали настороженно перед выборами в США. К концу недели финальные результаты всё еще не ясны, но уже и российские рынки отмахнулись от этой неопределенности, устремившись в рост.
Похоже, что осторожность перед выборами в США поддерживала доллар и давила на акции, теперь же открылись все краны, и ликвидность полилась рекой. Стоит добавить сюда, что реки ликвидности действительно стали чуть полнее, ведь центробанки Японии, Австралии и Англии объявили о расширении своих программ покупки активов, а комментарии представителей ФРС США и ЕЦБ указывали на готовность расширить свои программы в декабре.
Эти меры питают спрос на рисковые активы, в числе которых рубль и акции российских сырьевых экспортёров. Впрочем, стоит понимать, что вокруг рубля по-прежнему сохраняются риски. Давление на нефть вернулось в конце недели на фоне рекордов заболеваемости и смертности от коронавируса в мире. Ухудшение цифр грозит ужесточением карантинных мер по всему миру, что вредит спросу на нефть. К окончанию торгов в пятницу цена на Brent вновь оказалась ниже 40 долларов за баррель. Дальнейшее развитие этой тенденции грозит проблемами рублю и может не дать ему вернуться на путь уверенного роста, даже при глобальном ослаблении доллара.
Другими словами, ближайшие дни и недели рублю предстоит очень сложная балансировка между давлением на нефть из-за страхов перед падением спроса и общим усилением рынков на фоне перетока капиталов в те активы, где осталась положительная доходность.
Вполне реальным видится сценарий ослабления USD/RUB до 76, а EUR/RUB — до 90. Однако тревожные перспективы вокруг нефти делают призрачными шансы на уверенный пробой вниз этих уровней на будущей неделе.
Видео дня. Доллар падает на фоне неопределенности выборов в США
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Курс доллара опустился ниже 78 рублей Курс доллара опустился ниже 78 рублей Цена нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель Цена нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель Нефть марки Brent подешевела до 36 долларов за баррель Нефть марки Brent подешевела до 36 долларов за баррель
Комментарии
Рынки , Экономика , Александр Купцикевич , ФРС , ЕЦБ , "Российская газета" , Евро , Доллар
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