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Эксперт спрогнозировал дальнейшее падение рубля 

Газета.Ru 1 час назад
Россиянам назвали способ спастись от девальвации
Фото: ТАСС
Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов спрогнозировал рост курса доллара до 85 рублей в ближайшие месяцы и посоветовал гражданам покупать валюту, сообщает агентство "Прайм".

"В этом году отечественная валюта стала первой в мире по темпам девальвации, обогнав турецкую лиру и бразильский реал — рубль потерял более 20% своей стоимости", — указал специалист.

По его словам, этот тренд сохранится и в ближайшие месяцы, так как объективных причин для укрепления рубля нет: цены на нефть продолжают падать, российская экономика находится в глубокой рецессии, а пандемия коронавируса продолжит оказывать влияния на экономическую жизнь еще долгое время.
Доллар по 250: экономист дал шокирующий прогноз

"В этой связи сейчас россияне активно приобретают наличную валюту, создавая мультивалютную корзину — это наиболее разумный и взвешенный подход при девальвации национальной валюты в экономический кризис", — заключил Иванов.

За прошедшую неделю курс рубля продолжил падать по отношению к основным мировым валютам, доллар на основных площадках к окончанию торгов в пятницу стоил более 77 рублей.
Видео дня. Эксперты спрогнозировали курс рубля
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Комментарии 13
Рынки , Дмитрий Иванов
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