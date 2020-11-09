Рынкам нравится Байден 

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Азиатские индексы растут, нефть и металлы дорожают. Индекс доллара незначительно снижается, но валюты сырьевой группы смотрятся сильнее. Итоги выборов в США становятся всё более очевидными. Демократ в Белом доме с желанием ликвидировать часть реформ Дональда Трампа и республиканский сенат сохранят относительную стабильность фискальной системы. Есть также надежды на то, что тема торговой войны постепенно уйдёт в прошлое. Сама американская система обречена к тому, чтобы вернуться к рассмотрению экономических вопросов и новых стимулов.

Американские выборы постепенно становятся историей. Демократ Джо Байден побеждает президента республиканца Дональда Трампа и намерен предпринять шаги по ликвидации многих решений своего предшественника. Рынкам, по большому счёту, безразлично, кто выиграл выборы, хотя вопрос возможного повышения налогов может стать причиной пессимизма. Впрочем, сенат останется за республиканцами, а значит радикальные идеи пройти не смогут. Впереди возвращение политической системы США к обсуждению пакета экономической поддержки, тем более, что ситуация с коронавирусной пандемией лишь ухудшается и начинает отражаться в статистике. Впрочем, американский рынок труда пока больше приносит приятных сюрпризов. Кроме 638 тыс. новых рабочих мест, американская безработица упала до 6,9% с 7,9% в сентябре.

События недели

Во вторник в Японии выйдут цифры по банковскому кредитованию. В Китае ожидается статистика по инфляции. Ожидается, что рост потребительских цен снизится до 0,8% с 1,7% в сентябре, а падение цен производителей сократится до —2,0% с —2,1% в сентябре. Безработица в Великобритании могла подняться до 4,8% в сентябре по сравнению с 4,5% в августе. Далее индексы ZEW Германии по текущим условиям и экономическим настроениям. В США уже после полуночи в Москве выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API. В России отчётность по МСФО предоставят «Юнипро», «Алроса».

Резервный Банк Новой Зеландии примет решение по ставке в среду. Впрочем, большинство ждёт сохранения её на уровне 0,25%. Япония сообщит о динамике машиностроительных заказов. В Китае появятся цифры банковского кредитования. Днём OPEC опубликует свой ежемесячный доклад по рынку нефти. В Европе вновь выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В России появится статистика по торговому балансу. Отчётность по МСФО опубликуют ТГК-1 , «Ростелеком».

Великобритания в четверг сообщит данные по объёмам строительства, а также уточнит ВВП за III квартал и статистику промышленного производства за сентябрь. Вновь выступит управляющий Банка Англии Эндрю Бейли. Днём будет опубликован ежемесячный доклад Международного Энергетического Агентства по рынку энергоносителей. В еврозоне опубликуют отчёт по промышленному производству за сентябрь. В США, кроме еженедельных данных по первичным обращениям за пособием по безработице, выйдет статистика по потребительской инфляции. Ожидается замедление общего CPI до 1,3% в октябре по сравнению с 1,4% в сентябре. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а также в США президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса . В России отчётность по МСФО опубликуют «Полюс», TCS Group.

ОГК-2. Германия в пятницу сообщит об оптовых ценах. В еврозоне уточнят ВВП за III квартал, а также ситуацию на рынке труда. В США день начнётся с выступления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Далее цены производителей США за октябрь. Выступит президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард . Закроют день индекс потребительского доверия Университета Мичигана и отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчётность по МСФО опубликуют « Интер РАО », ТМК, «Роснефть»

Рынкам нравится Байден

Азиатские индексы демонстрировали рост на фоне всё новых подтверждений победы демократа Джо Байдена над республиканцем Дональдом Трампом в США. Для многих это означает смягчение позиции Вашингтона по вопросу торговой войны с Китаем. Также можно предполагать снятие ограничений на торговлю с китайскими компаниями. К примеру, бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. В Гонконге подскочили более чем на 6%, а ZTE Corp. Более чем на 8%. Китай также порадовал статистикой внешней торговли. Экспорт в октябре вырос на 11,4%, а импорт всего на 4,7%. В сентябре рост экспорта был на уровне 9,9%, а импорта 13,2%. Профицит торгового баланса с США расширился до $31,37 с $30,75 в сентябре. В целом, китайская экономика выигрывает от того, что во многих странах производство находится под давлением из-за пандемии COVID-19.

Золото уверено в дальнейшей «порче» доллара