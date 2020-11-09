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Фондовые индексы Европы растут на общерыночном оптимизме

Прайм
3 часа назад
Европейские фондовые рынки в понедельник демонстрируют уверенный рост по основным индексам на волне общего подъема рисковых настроений на рынках, а также в связи с ожиданиями экономического позитива из США от нового президента этой страны, свидетельствуют данные торгов.
Фондовые индексы Европы растут
Фото: ReutersReuters
По состоянию на 12.11 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,34%, до 5988,98 пункта, французский CAC 40 — на 1,53%, до 5036,83 пункта, немецкий DAX — на 1,91%, до 12717,9 пункта.
В понедельник мировые фондовые рынки захлестнула новая волна оптимизма. Так, азиатские рынки показали активный рост, фьючерсы на основные американские фондовые индексы также находятся в "зеленой" зоне.
Поводом для покупки рисковых активов стали надежды на скорый итог выборов президента США, которые прошли 3 ноября. По прогнозам ряда телеканалов, можно говорить о победе кандидата Джо Байдена. Участники рынка надеются, что победа демократа Байдена может улучшить торговые отношения между США и Европой.
"Это первая возможность для рынков отреагировать на новости о Байдене, пришедшие в выходные, и первая реакция обнадеживает", — отметил агентству Франс Пресс глава отдела рынков Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).
Рынки,Ричард Хантер,Джозеф Байден,France-Presse,
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