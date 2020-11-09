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Золото ускорило падение до 5% на рисковых настроениях 

Прайм и ещё 8 2 часа назад
Золото ускорило падение до 5% на рисковых настроениях
Фото: РИА Новости
Цена на золото в понедельник вечером ускорила падение до 5%, новости о вакцине от коронавируса поддержали склонность трейдеров к риску, что негативно влияет на традиционно более надежное золото, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 5,11%, или на 99,8 доллара, до 1851,9 доллара за тройскую унцию. Днем золото дешевело на 2%. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел в то же время на 6,91%, до 23,89 доллара за унцию.
В понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения COVID-19 и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.
Золото традиционно является более надежным активом, спрос на который снижается в случае ослабления глобальных рисков, в том числе по коронавирусу. Новости о вакцине усилили уверенность трейдеров в том, что ситуацию с коронавирусом можно будет взять под контроль и это сможет поддержать восстановление мировой экономики.

"Есть ожидания того, что это станет драйвером экономического роста по мере того, как мы будем выходить из ситуации с пандемией, поэтому это хорошие новости для мира, но негативные для золота", — приводит агентство Рейтер мнение независимого аналитика Росса Нормана (Ross Norman).

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Рынки , Pfizer , Reuters
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