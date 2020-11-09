Золото ускорило падение до 5% на рисковых настроениях 

Цена на золото в понедельник вечером ускорила падение до 5%, новости о вакцине от коронавируса поддержали склонность трейдеров к риску, что негативно влияет на традиционно более надежное золото, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 5,11%, или на 99,8 доллара, до 1851,9 доллара за тройскую унцию. Днем золото дешевело на 2%. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел в то же время на 6,91%, до 23,89 доллара за унцию.

В понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer , в ходе испытаний показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения COVID-19 и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

Золото традиционно является более надежным активом, спрос на который снижается в случае ослабления глобальных рисков, в том числе по коронавирусу. Новости о вакцине усилили уверенность трейдеров в том, что ситуацию с коронавирусом можно будет взять под контроль и это сможет поддержать восстановление мировой экономики.