Индекс РТС взлетел на Мосбирже

Индекс РТС в ходе торговой сессии на Московской бирже ускорил рост на 4,5% и в пике достигал 1231,34 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:01 мск.

В то же время индекс Мосбиржи рос на 2,53% и в пике находился на отметке 2967,92 пункта.

По состоянию на 16:17 мск биржевые индексы замедлили рост. Так, индекс РТС находился на отметке 1229,41 пункта (+4,31%), а индекс Мосбиржи торговался на отметке 2962,74 пункта (+2,32%).

В свою очередь, российский рубль падал по отношению к доллару и евро. Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался до 75,9925 рубля (-1,83%), а курс евро — до 90,26 рубля (-1,9%).

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE торговалась по $43,34 за баррель (+10,09%). В то же время нефть WTI находилась на отметке $41,57 за баррель, что на 10,88% выше уровня закрытия предыдущих торгов.