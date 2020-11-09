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Цены на нефть взлетели более чем на десять процентов 

РИА Новости 1 час назад
Нефть ускорила рост на новостях об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разработали Pfizer и BioNTech.
По состоянию на 16:22 мск цена январских фьючерсов на Brent повышалась на 10,11%, до 43,44 доллара за баррель, декабрьских на WTI — на 11,15%, до 41,28 доллара.
Растет и российский рынок акций. Рублевый индекс Мосбиржи к 15:36 мск поднялся на 1,94%, до 2951,92 пункта, долларовый РТС — на 3,38%, до 1218,05.
Особенно прибавляет нефтегазовый сектор. Кроме того, акции "Аэрофлота" дорожали почти на восемь процентов, обновляя максимумы с 8 октября.
Ранее BioNTech сообщила, что их с Pfizer препарат для профилактики COVID-19 показал более чем 90%-ную эффективность. Заявку на регистрацию могут подать уже в ноябре.
В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 50 миллионам, умерли 1,2 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии. В десятку также входят Франция, Россия, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.
Над созданием вакцин работают производители в разных странах. Первые две — "Спутник V" и "ЭпиВакКорону" — зарегистрировали в России.
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Рынки , Видео , Аэрофлот , Pfizer
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