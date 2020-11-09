Курс евро упал ниже психологической отметки 

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Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 26 октября, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.30 на Московской бирже стоил 89,91 рубля, теряя 2,11 рубля.

В то же время доллар к 18.30 опустился до 75,86 рубля, потеряв более полутора рублей.

При этом доллар уже опускался в понедельник до 75,85 рубля — минимума с 22 сентября.

В течение дня также росла стоимость нефти марки Brent. На фоне новостей об успешных испытаниях вакцины от коронавируса производства компаний BioNTech и Pfizer январские фьючерсы на североморскую нефть подорожали более чем на 10%, до 43,44 доллара за баррель.