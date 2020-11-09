Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.00
$
76.10
91.50
90.25
Прогноз
16.11 – 23.11
$
78.37
92.01
Индексы и котировки Brent
42.57
–0.86 Золото
1854.42
–0.36 РТС
1178.28
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.11
1.1810
+0.0000
26.10
1.1810
05.11
28.10
14.10

Курс евро упал ниже психологической отметки 

Вероника Полынина 58 минут назад
Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 26 октября, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.30 на Московской бирже стоил 89,91 рубля, теряя 2,11 рубля.
В то же время доллар к 18.30 опустился до 75,86 рубля, потеряв более полутора рублей.
При этом доллар уже опускался в понедельник до 75,85 рубля — минимума с 22 сентября.
В течение дня также росла стоимость нефти марки Brent. На фоне новостей об успешных испытаниях вакцины от коронавируса производства компаний BioNTech и Pfizer январские фьючерсы на североморскую нефть подорожали более чем на 10%, до 43,44 доллара за баррель.
Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам покупать валюту, несмотря на высокие курсы. Он советовал хранить сбережения в евро, швейцарских франках или золотых монетах, но не в долларах. По его мнению, пока лучше «сидеть в евро, чтобы не напрягаться», но можно рискнуть и «поиграть»: дождаться 1,10 доллара за евро и потом переходить в евро или швейцарский франк.
Комментарии 9
Рынки , Видео , Михаил Делягин , Московская биржа , Pfizer
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение