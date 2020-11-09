На фоне повышения цен на нефть курс российской валюты с утра 11 ноября немного укрепляется в диапазон 76–76,3 руб. за доллар. Есть все основания полагать, что данная тенденция сохранится в ближайшие дни.

во все новости про деньги в топе вставляем этот опрос После бурного роста 9 ноября до максимума более чем за месяц (курс достигал отметки в 75,85 руб. за доллар), 10 ноября курс рубля несколько скорректировался в сторону ослабления, уйдя по итогам дня в диапазон 76,6–76,7 руб. за доллар.

Сегодня, 11 ноября, торги долларом с расчетами "на сегодня" не осуществляются из-за выходного дня в США (День ветеранов), поэтому идут торги с расчетами "на завтра".

“У рубля есть перспективы укрепления в четвертом квартале 2020 года до отметки в 75 руб. за доллар, так как при растущих ценах на нефть улучшается ситуация с внешнеторговым балансом РФ — поступления валюты в страну от продажи нефти увеличиваются”, — прогнозируют эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

С другой стороны, отметили специалисты, Минфин РФ уменьшил плановый объем продаж валюты из Фонда национального благосостояния для компенсации выпадающих доходов бюджета. Ожидается, что в ноябре будет продано валюты на 50,1 млрд рублей, тогда как в октябре продажи составили 126,9 млрд рублей.

“Риски жестких антироссийских санкций со стороны США несколько ослабли, поскольку демократы не контролируют полностью Конгресс (в Палате представителей большинство у демократов, а Сенат, скорее всего, останется за республиканцами), — считают эксперты издания. — При ухудшении ситуации на мировых рынках может быть некоторая коррекция рубля до 77,5–78 руб. за доллар, но уход курса вновь выше отметки в 80 руб. за доллар становится все менее вероятным”.