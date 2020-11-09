Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.00
$
76.52
91.50
90.70
Прогноз
16.11 – 23.11
$
78.37
92.01
Индексы и котировки Brent
42.07
+0.17 Золото
1862.16
–0.19 РТС
1178.28
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.11
1.1812
+0.0002
26.10
1.1810
05.11
28.10
14.10

Доллар не выдержал победы Байдена 

Инвест-Форсайт 2 часа назад
Доллар не выдержал победы Байдена
Фото: РИА Новости
Американская валюта достигла 10-недельного минимума в начале торгов на этой неделе после сообщений об избрании Джо Байдена президентом США, пишет Reuters.
Такая динамика обусловлена тем, что при Джо Байдене, как ожидается, продолжится активное стимулирование экономики и денежно-кредитная политика останется мягкой. А это означает ослабление доллара и рост интереса к более рисковым валютам.
Экономист рассказал о ситуации на валютном рынке
В результате китайский юань CNY достиг 28-месячного пика, новозеландский доллар вырос до 19-месячного максимума, а австралийский доллар — семинедельного максимума. Также немного подорожали евро и британский фунт. В свою очередь индекс доллара упал до минимума с начала сентября.

«Результат идеален с точки зрения рынка, — сказал главный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти, комментируя выборы в США. — Ни одна из сторон не контролирует конгресс, а торговые войны и повышение налогов пока не обсуждаются».

Видео дня. Эксперты спрогнозировали курс рубля
Инвест-Форсайт: последние новости
Риски возобновления снижения нефти велики Риски возобновления снижения нефти велики Рубль во власти противоречивых факторов Рубль во власти противоречивых факторов Ozon выходит на американскую биржу Ozon выходит на американскую биржу
Комментарии 65
Рынки , Джозеф Байден , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение