Доллар не выдержал победы Байдена 

Американская валюта достигла 10-недельного минимума в начале торгов на этой неделе после сообщений об избрании Джо Байдена президентом США, пишет Reuters.

Такая динамика обусловлена тем, что при Джо Байдене, как ожидается, продолжится активное стимулирование экономики и денежно-кредитная политика останется мягкой. А это означает ослабление доллара и рост интереса к более рисковым валютам.

В результате китайский юань CNY достиг 28-месячного пика, новозеландский доллар вырос до 19-месячного максимума, а австралийский доллар — семинедельного максимума. Также немного подорожали евро и британский фунт. В свою очередь индекс доллара упал до минимума с начала сентября.