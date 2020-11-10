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Названы перспективы рубля при сохранении позитивного настроя на рынке 

Российская Газета 37 минут назад
На позитивной ноте: Названы перспективы рубля
Фото: ТАСС
На этой неделе российская валюта продолжает укрепляться. Специально для "Российской газеты" Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказала о факторах, влияющих на рубль, и дала прогноз по рынку:
— Поддержку рублю, — пояснила эксперт, — оказывает общее улучшение настроений на глобальных рынках после определения (хоть пока и неофициального), лидера президентской гонки в США — Джо Байдена. Это устранило существенную долю неопределенности последних месяцев.
Также, по словам Анны Зайцевой, стоит отметить позитивное влияние фактора разделенного Конгресса, поскольку это позволит сбалансировать решения демократов, особенно в тех вопросах, где их политика представляется излишне "левой".
Вместе с тем важно отметить, что говорить об окончательных итогах выборов в Штатах пока рано. Штаб Дональда Трампа намерен оспаривать результаты голосования в суде из-за подозрений в массовой фальсификации бюллетеней. И велика вероятность, что решающее слово в гонке будет за Верховным судом США.
На этом фоне нельзя исключать эскалации напряженности в американском обществе и столкновения между сторонниками обоих кандидатов. А это уже может повлечь за собой непредсказуемую реакцию на мировых финансовых рынках.
Поддержку рисковым активам, в том числе рублю, оказывают новости о позитивных результатах испытания новой вакцины от коронавируса. Германская фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer планируют в ноябре подать запрос на регистрацию вакцины. По сообщению корпорации, ее эффективность составляет более 90 процентов. На этом фоне нефтяные котировки растут более чем на 9 процентов, что является дополнительным плюсом для российской валюты.
Отдельно стоит отметить, что повышенный спрос наблюдается не только по рублю, но и по другим валютам развивающихся стран. В частности, бразильский реал на прошлой неделе укрепился более чем на 7 процентов. И в понедельник рост продолжился.
По всей видимости, это связано с тем, что бразильская валюта, так же, как и рубль, в последние месяцы была чрезмерно "перепроданной". И при появлении позитивных настроений на рынке оказалась у глобальных инвесторов в топ-листе на покупку. Помимо этого, бразильский реал поддержали валютные интервенции центрального банка страны. Так, в целях стабилизации курса нацвалюты ЦБ Бразилии с мая этого года продал иностранной валюты на сумму более 787 миллиардов долларов.
Что касается краткосрочных перспектив по рублю, при сохранении позитивных настроений на глобальных рынках у него есть шанс укрепиться до 75 в паре с долларом и до 89,5 — по отношению к евро.
Видео дня. Эксперты спрогнозировали курс рубля
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Курсу рубля пообещали сложное время Курсу рубля пообещали сложное время Цены на нефть взлетели на новостях о вакцине от COVID-19 Цены на нефть взлетели на новостях о вакцине от COVID-19 Рубль начал быстро укрепляться после выборов в США Рубль начал быстро укрепляться после выборов в США
Комментарии 4
Рынки , Экономика , Джозеф Байден , Анна Зайцева , Дональд Трамп , Pfizer , "Российская газета" , Евро , Доллар
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