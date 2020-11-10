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БелАЭС приостановила выработку электроэнергии 

Украина.ру 1 час назад
Выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции (БелАЭС) временно приостановлена, сообщил «Интерфакс» 10 ноября со ссылкой на представителя информационного центра БелАЭС.

«Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что требуется замена определенного оборудования», — сказал представитель инфоцентра.

В инфоцентре затруднились назвать предполагаемые сроки возобновления выработки электроэнергии на БелАЭС, поскольку на станции еще продолжаются пуско-наладочные работы.
Литва потребовала от Белоруссии остановить пуск БелАЭС
По данным белорусских СМИ, днем 8 ноября турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов.
Как отмечалось, происшествие не представляет опасности, однако устранение последствий инцидента займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет.
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Рынки , Видео , Минэнерго , Интерфакс
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