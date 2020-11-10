Правительство сделало заявление о девальвации рубля 

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не увидел ничего страшного в ослаблении российской национальной валюты, сообщает ТАСС. Он отметил, что, по его мнению, колебания рубля на валютном рынке не представляют опасности.

Заявление Белоусова прозвучало перед началом форума «Сильные идеи для нового времени. Журналисты задали чиновнику вопрос, не внушает ли ему тревогу текущее ослабление российского рубля.

»В нынешнем диапазоне — нет», — коротко ответил вице-премьер.

2 ноября, как сообщал «Рамблер», Курс евро «перешагнул отметку» в 94 рубля впервые с декабря 2014 года. Курс доллара в свою очередь превысил 80 рублей, обновив максимум с марта текущего года.

Аналитики отметили, что параллельно с подорожанием иностранных валют снизились российские биржевые индексы: индекс Мосбиржи — на 0,35%, индекс РТС — на 0,42%. В течение нескольких дней рубль вернул утраченные позиции. По состоянию на 10 ноября курс доллара составил 76,4 рубля, евро — 90,1 рубля.

Валютные колебания повлияли на российско-китайские торговые отношения. Пекин на время отказался от поставок российских товаров в связи с девальвацией рубля. Журналисты подчеркнули, что в 2020 году российско-китайское сотрудничество уже было омрачено снижением объемов поставляемых товаров в Поднебесную.