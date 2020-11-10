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Правительство сделало заявление о девальвации рубля 

Павел Тиунов 59 минут назад
Правительство сделало заявление о девальвации рубля
Фото: Reuters
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не увидел ничего страшного в ослаблении российской национальной валюты, сообщает ТАСС. Он отметил, что, по его мнению, колебания рубля на валютном рынке не представляют опасности.
Заявление Белоусова прозвучало перед началом форума «Сильные идеи для нового времени. Журналисты задали чиновнику вопрос, не внушает ли ему тревогу текущее ослабление российского рубля.

»В нынешнем диапазоне — нет», — коротко ответил вице-премьер.

2 ноября, как сообщал «Рамблер», Курс евро «перешагнул отметку» в 94 рубля впервые с декабря 2014 года. Курс доллара в свою очередь превысил 80 рублей, обновив максимум с марта текущего года.
Аналитики отметили, что параллельно с подорожанием иностранных валют снизились российские биржевые индексы: индекс Мосбиржи — на 0,35%, индекс РТС — на 0,42%. В течение нескольких дней рубль вернул утраченные позиции. По состоянию на 10 ноября курс доллара составил 76,4 рубля, евро — 90,1 рубля.
Валютные колебания повлияли на российско-китайские торговые отношения. Пекин на время отказался от поставок российских товаров в связи с девальвацией рубля. Журналисты подчеркнули, что в 2020 году российско-китайское сотрудничество уже было омрачено снижением объемов поставляемых товаров в Поднебесную.
Так, на 50% были сокращены поставки природного газа. Теперь речь идет о временном прекращении поставок угля и рыбы. Причиной столь резких решений китайские власти назвали неопределенность в связи с американскими выборами президента. В Пекине практически уверены, что в случае победы демократа Джо Байдена в отношении России будут введены очередные санкции, которые негативно скажутся на положении российской национальной валюты. Аналиики полагают, что Пекин не желает себе дополнительных проблем в отношениях с Вашингтоном, поэтому на время решил отстраниться от Москвы.
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Комментарии
Рынки , Личный счет , Джозеф Байден , Андрей Белоусов , ИТАР-ТАСС
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