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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов
ТАСС
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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Индекс Мосбиржи в ходе торговой сессии поднялся на 0,57% и в пике достигал 3004,72 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:00 мск.
Последний раз индекс Мосбиржи достигал таких значений 2 сентября 2020 года.
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