Онлайн-продажи достигли исторического максимума

"Объем рынка вырос в два раза за это полугодие. И по сути, тот объем, который e-commerce сделал в этом полугодии, это уже 10,9% розничных продаж. Это колоссальный показатель, исторический для нашей страны, и мы видим, насколько он близок к аналогичным показателям в других развитых странах. Например, в США этот показатель равен 13,9%. Происходит эволюция потребления — покупки онлайн заменяют поход в магазин. Количество новых покупателей в онлайн-магазинах варьируется от 100% до 200%. Это около 10 млн новых пользователей, которые в этом полугодии что-то в онлайне да купили", — сообщил он.