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Российский рынок акций продолжил подъем 

ТАСС 2 часа назад
Российский рынок акций продолжил подъем
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций во вторник продолжил позитивную динамику. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгового дня поднялся на 0,36% — до 2998,61 пункта. При этом в ходе торгов индекс Мосбиржи протестировал психологический рубеж 3000 пунктов впервые с начала сентября. Индекс РТС из-за ослабления российской валюты просел на 0,28% — до 1232,78 пункта.
Курс доллара на 19:43 мск растет на 0,16% — до 76,4106 руб., евро — снижается на 0,02%, до 90,2285 руб.

"Российский рынок акций во вторник показал смешанную динамику, умеренные покупки преобладали, индекс Мосбиржи впервые с лета вернулся в район круглой отметки 3000 пунктов", — отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Драйвером роста в значительной мере выступила подорожавшая нефть, поясняет аналитик "Фридом финанса" Александр Осин. Так, Brent росла на 2% — до $42,86 за баррель.
Благодаря росту цен на нефть лидерами российского рынка были акции нефтяных компаний. В частности, прибавляли в цене бумаги "Татнефти" (+4,74%) и "Роснефти" (+4,56%).
В то же время защитные акции, а также акции технологических компаний остаются лидерами падения. Возглавляют снижение бумаги "Яндекса" (-4,52%), Polymetal (-4,03%) и "М. Видео" (-3,05%).

Рынок завтра

В середине недели на рынках могут сохраниться умеренно позитивные настроения. Вместе с тем тревожные показатели по распространению COVID-19 и новые вводимые на этом фоне ограничения могут сдерживать покупателей, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
В среду, 11 ноября, ожидается публикация данных по британской экономике и ежемесячного отчета ОПЕК.
По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в среду сформируется в диапазоне 2925-3025 пунктов, доллар — на уровне 76-77,2 руб.
В "Фридом финанс" полагают, что в среду вновь преобладают шансы повышения рынка под влиянием динамики сырьевого сегмента. Целевые уровни закрытия завтрашних торгов для индекса Мосбиржи — 2900-3110 пунктов, по курсу доллара — 73,85-78,25 руб., евро — и 89,15-91,8 руб.
По мнению главного исполнительного директора "ВТБ капитал инвестиции" Владимира Потапова, в дальнейшем прогресс в разработке вакцины будет способствовать возвращению интереса инвесторов к рисковым активам, "учитывая, что риски неопределенности после завершения президентских выборов в США остаются позади".
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ТАСС: последние новости
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов Виноделы указали на неизбежный рост цен Виноделы указали на неизбежный рост цен Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла до $43,48 Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла до $43,48
Комментарии
Рынки , Александр Бахтин , Владимир Потапов , Александр Осин , Татнефть , Яндекс , ОПЕК , Роснефть , М.Видео
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