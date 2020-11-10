Экспорт СПГ из США подскочил почти на 50%

Экспорт СПГ из США в октябре вырос на рекордные 47% к сентябрю, до 7,2 миллиарда кубических футов в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

"По оценкам EIA, в октябре США экспортировали 7,2 миллиарда кубических футов СПГ в сутки, что на 2,3 миллиарда больше по сравнению с сентябрем — это самый большой рост в месячном выражении с начала поставок СПГ из США в 2016 году", — говорится в докладе.

В годовом выражении экспорт СПГ в октябре вырос на 26%, или на на 1,5 миллиарда кубических футов в сутки.

Так, СПГ-завод Cameron LNG в октябре возобновил экспорт после приостановок работы на фоне ураганов Лаура и Дельта. Кроме того, завод Cove Point LNG завершил трехнедельное ежегодное техобслуживание и также возобновил поставки в середине октября.