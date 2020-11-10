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Экспорт СПГ из США за месяц подскочил почти на 50% 

Прайм 33 минуты назад
Экспорт СПГ из США подскочил почти на 50%
Фото: © AP/ Koji Sasahara
Экспорт СПГ из США в октябре вырос на рекордные 47% к сентябрю, до 7,2 миллиарда кубических футов в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

"По оценкам EIA, в октябре США экспортировали 7,2 миллиарда кубических футов СПГ в сутки, что на 2,3 миллиарда больше по сравнению с сентябрем — это самый большой рост в месячном выражении с начала поставок СПГ из США в 2016 году", — говорится в докладе.

В годовом выражении экспорт СПГ в октябре вырос на 26%, или на на 1,5 миллиарда кубических футов в сутки.
Так, СПГ-завод Cameron LNG в октябре возобновил экспорт после приостановок работы на фоне ураганов Лаура и Дельта. Кроме того, завод Cove Point LNG завершил трехнедельное ежегодное техобслуживание и также возобновил поставки в середине октября.
По мнению ведомства, текущие более высокие форвардные цены на СПГ указывают на снижение нетбэков (netback, чистая цена реализации: экспортная цена за вычетом вывозных пошлин и затрат на транспорт по направлению поставки) для покупателей американского сжиженного газа в Европе и Азии в предстоящий зимний период. Минэнерго США прогнозирует, что в ноябре экспорт СПГ превысит уровни до ситуации с COVID и составит около 8,5 миллиарда кубических футов в сутки. В 2021 году ожидается экспорт в объеме 8,4 миллиарда кубических футов в сутки, что будет означать рост на 31% год к году.
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Рынки , Минэнерго
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