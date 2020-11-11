Доллару пообещали падение при Байдене

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Аналитики Citi Private Bank ожидают дальнейшего падения курса доллара после победы на президентских выборах в США Джо Байдена и вступления его в должность, пишет CNBC.

Главный инвестиционный директор банка Дэвид Бейлин и главный экономист Стивен Уитинг указали, что избрание кандидата от демократов обещает снижение геополитических рисков.

По их мнению, уход нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа уменьшит угрозу торговых войн и роста тарифов, США вновь будут нацелены на создание альянсов, и в целом управление будет более традиционным и предсказуемым. Такая ситуация пойдет на пользу мировым финансовым рынкам, особенно развивающимся.

Еще в пятницу, 6 ноября, индекс доллара США (параметр, с помощью которого оценивают курс доллара по отношению к другим валютам), достиг минимума со 2 сентября. 9 ноября он продолжил снижение.

Накануне после объявления компаниями Pfizer и BioNTech об успехе испытаний вакцины от коронавируса, нефтяные котировки резко прибавили, а курс доллара опустился по отношению к мировым валютам, в том числе к рублю. На пике он падал ниже 76 рублей, 10 ноября он торгуется в район 76,3 рубля.