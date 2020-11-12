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Евро ускоряет удорожание к доллару 

Прайм и ещё 4 12 ноября 2020
Евро ускоряет удорожание к доллару
Фото: ТАСС
Курс евро в пятницу днем увеличивает темпы роста по отношению к доллару после публикации данных об увеличении профицита торгового баланса в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.34 мск курс евро к доллару растёт до 1,1827 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1804 доллара за евро. Курс доллара к иене опускается до 105,06 иены со 105,12 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,17%, до 92,81 пункта.
Курс евро усилил рост по отношению к доллару после опубликования макростатистики. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре вырос до 24,8 миллиарда евро с 14,7 миллиарда в августе. Это увеличение оказалось больше прогнозов аналитиков.
При этом в целом на финансовых рынках сейчас затишье после ажиотажа, начавшегося в начале недели на новостях об испытании вакцины против нового коронавируса.

"Рост на фоне выборов в США и новостей об эффективной вакцине прекратился. Однако высока вероятность того, что рынок не вернется к панике слишком быстро", — цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen).

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