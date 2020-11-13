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ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13 млрд рублей

ТАССиещё 2
30 минут назад
Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 12 ноября на сумму 13 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
ЦБ раскрыл объем проданной валюты
Фото: ТАССТАСС
ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 11 ноября.
С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 454,3 млрд рублей.
Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.
Рынки,Экономика,Центральный банк России,
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