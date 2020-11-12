Рубль снижается перед выходными на дешевеющей нефти 

Рубль снижается к доллару и в большей степени — к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе выше 1,18 доллара.

Снижение стоимости нефти давит на курс российской валюты перед выходными.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.40 мск рос на 24 копейки, до 77,61 рубля, курс евро — на 51 копейку, до 91,77 рубля, следует из данных Московской биржи

ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Российская валюта снижается против доллара и в большей степени — к евро. Этому способствует рост на 0,1% европейской валюты на форексе выше 1,18 доллара.

Рынок нефти перед выходными задает тон снижению российской валюты.

Стоимость фьючерсов на сорт Brent падает на 1,1%, до 43,06 доллара за баррель. Ключевым фактором, оказывающим давление на стоимость нефти, является продолжающееся распространение коронавируса, которое омрачает перспективы мировой экономики в целом, в том числе и спроса на сырье.

Кроме того, текущую динамику цен на нефть аналитики связывают с коррекцией после того, как они ощутимо росли с понедельника по среду.

Западные биржевые индексы и фондовые фьючерсы днем преимущественно прибавляют, а развивающиеся валюты не демонстрируют единой динамики к доллару, что не дает четких сигналов для курсовой динамики рубля.

В итоге доллар и евро повышаются вечером к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 3,35 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Ситуация с коронавирусом в США и Европе остается тяжелой, главы ведущих центробанков в четверг заявили, что недавний оптимизм, вызванный новостями о вакцине, может быть преждевременным, рассуждает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

"На этом фоне доллар в пятницу может окрепнуть до 77,8 рубля, так как геополитическая премия за риск пока не снижается и вряд ли снизится в ближайшее время. Рынки будут следить за встречей глав центробанков и министров финансов "большой двадцатки", на котором будет обсуждаться план списания долга беднейшим странам в связи с пандемией", — добавил он.

Базовый прогноз отсутствия новых серьезных санкций США против РФ сохраняется, что вкупе с ожиданиями по нефти в диапазоне 40-45 долларов за баррель и сезонным улучшением платежного баланса к началу 2021 года позволяет не менять и среднесрочный взгляд на рубль, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".