Новый президент США угрожает доллару девальвацией 

На Западе пророчат падение доллару как мировой валюте при президентстве Джо Байдена. Уход Дональда Трампа обещает снизить накал торговых войн и геополитические риски. Политика нового президента в целом будет более предсказуемой, именно поэтому эксперты могут оценить, какие действия Байдена ослабят доллар. Россия же может оказаться в числе выигравших.

После вступления в должность президента США Джо Байдена, тренд на падение доллара, как мировой валюты, продолжится, считают аналитики Citi Private Bank, сообщает CNBC. Дальнейшее падение доллара после победы Байдена и вступления его в должность прогнозируют также главный инвестиционный директор банка Дэвид Бейлин и главный экономист Стивен Уитинг. Большим сюрпризом стало, что после результатов выборов наблюдалась более широкая распродажа доллара ко всем валютам G10, указывает Адам Марголис из JPMorgan Private Bank в интервью CNBC.

Что же такого плохого может сделать Байден доллару, чего не ждали от Дональда Трампа? Во-первых, от представителя демократов ожидают снижения геополитических рисков и неопределенности в международной торговле. Уход Трампа сократит угрозу торговых войн, в том числе с Китаем, и роста тарифов. Вашингтон вновь нацелится на создание альянсов: управление станет более традиционным и предсказуемым, считают эксперты.

Во-вторых, Трамп помогал доллару за счет снижения налогов и требования от ФРС снижать ставку.

«Это привлекало капиталы в американские акции и вызвало рост цен на облигации, то есть снижение их доходности. При Байдене же не стоит ждать снижений налогов, и есть риск их повышения, что может отвернуть капиталы от покупки доллара и долларовых активов», — говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Кроме того, Байден, судя по всему, готов бороться с коронавирусом более жестко, чем Трамп.

«Байден обещает оставаться более осторожным в противовес оптимистичному Трампу и проводить более жесткую политику коронавирусных ограничений. Это плохо для бизнеса в краткосрочной перспективе и плохо для доллара в ближайшее время», — добавляет собеседник.

От Байдена при этом ждут роста расходов бюджета на социалку и нового пакета стимулов от правительства.

«Все эти программы приведут к росту размещений гособлигаций. Если при этом ФРС нарастит свои покупки активов, то наводнит рынки долларами», — говорит управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

Более предсказуемая и конструктивная политика со стороны США окажет благотворное влияние на мировые финансовые рынки. И особенно — на развивающиеся. Выиграть от президентства Байдена в итоге может и Россия.

«Тренды на ослабление доллара, как правило, сопровождаются глобальным усилением спроса на рисковые активы и ускорением мирового роста, что благоприятно для цен на нефть и рубля. То есть если мы действительно увидим такой же тренд на ослабление доллара, как в ранние 2000-е, то это будет большой позитив для бюджета РФ, способный отправить рубль в рост», — говорит Александр Купцикевич.

Ранее Байден высказывал жесткую позицию по отношению к России. «Однако риски введения санкций, которые нависали над Россией в сентябре, на данный момент ослабли. Повестка дня поменялась. Рынки пристально следят за пандемией и способностью стран с ней справляться, за развитием отношений с Китаем, за ядерной сделкой с Ираном», — указывает Кириенко.

Впрочем, слабость доллара может стать трендом на будущие годы, как и продолжительное укрепление котировок нефти (и других сырьевых активов). Если не реализуются в ближайшее время имеющиеся риски.

«Коронавирусные ограничения могут становиться все строже в ближайшие недели и месяцы, подрывая хрупкий экономический рост. Добавьте сюда ухудшение платежеспособности населения при одновременном росте долговой нагрузки (включая ипотеку) в последние месяцы. Рост невозвратов по кредитам может стать проблемой для рынков и подорвать спрос на рисковые активы», — предупреждает о рисках Купцикевич.

При их реализации говорить о слабом долларе будет невозможно.

Дмитрий Бабин , эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», как раз считает, что вероятность умеренного роста доллара при Байдене является более высокой, чем снижения, тем более значительного. В том числе потому, что неопределенная политика Трампа давила на доллар, а сейчас это давление уйдет.

Поэтому какие-то значимые положительные последствия для экономики России от прихода к власти Байдена он назвать затруднился.

«А вот риски новых санкций это повышает, как и риски сохранения текущих относительно низких цен на нефть, так как Байден является сторонником возобновляемой энергетики. Кроме того, он намерен восстановить ядерную сделку с Ираном, что снимет ограничения на поставки иранской нефти, оказав давление на нефтяные котировки», — объясняет свою позицию Бабин.

На этой неделе хорошие новости о вакцине перекинулись на рынок нефти и вернули ее котировки на двухмесячные вершины.

«Новости об успешном третьем этапе тестирования вакцины рынки восприняли как сигнал к широкому улучшению экономических перспектив и скорому росту спроса на сырье. Кроме того, Россия и Саудовская Аравия выразили готовность продлить жесткие квоты на добычу, чтобы избежать затоваривания. Ободряет и сокращение уровня запасов нефти в США», — говорит Кириенко.

Однако радоваться пока рано.

«Эта тенденция роста цен на нефть должна еще получить подкрепление со стороны фундаментальной составляющей, в первую очередь экономических показателей основных потребителей нефти. Кроме того, необходимое для прививания основной массы населения мира количество вакцины вряд ли будет произведено до конца следующего года. Поэтому нефть еще может испытать снижение или остаться на текущих уровнях», — указывает Бабин.

Между тем пока нефть растет и помогает рублю. Уже сейчас российская валюта вернулась к минимумам сентября: к 76 по доллару и 90 по евро.