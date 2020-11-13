Как действия Минфина отразятся на рубле

Ожидаемое снижение агрессивности Минфина РФ при размещении на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ) не окажет существенного давления на курс рубля в долгосрочном плане, поскольку деньги на них были получены крупными банками в основном в результате операций с ЦБ , который продолжит контролировать уровень профицита рублевой ликвидности, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Минфин за шесть аукционных дней октября и ноября разместил ОФЗ на 2,243 триллиона рублей при плане привлечения на рынке за весь заключительный квартал года 2 триллионов. Всего же с начала года объем размещенных ОФЗ составляет 5,087 триллиона рублей.

Ранее, в конце октября, министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Минфин будет постепенно сокращать агрессивные размещения государственных долговых бумаг на внутреннем рынке.

ЦБ ОБЕСПЕЧИЛ РЕКОРД

Рекордный объем размещения ОФЗ за последние месяцы был практически полностью выкуплен крупнейшими банками РФ за счет автономных факторов рублевой ликвидности, говорит Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал". Согласно статистике ЦБ, с начала октября по сегодняшний день в банковскую систему от Федерального казначейства и ЦБ РФ в чистом виде пришло около 2,9 триллиона рублей и практически столько же ликвидности (2,8 триллиона) ушло на выкуп госдолга в течение указанного периода, отмечает он.

"Таким образом, рекордные объемы ОФЗ покупали не зарубежные инвесторы, заходя в рубль и поддерживая его курс, а преимущественно российские госбанки за счет автономно поступающей к ним рублевой бюджетной ликвидности. В результате можно не ожидать серьезных изменений в спросе на рубль и усиления давления на него из-за снижения объемов размещения ОФЗ в дальнейшем", — считает Кравченко.

Ключевыми участниками размещений были российские банки, которые покупали ОФЗ за рубли, полученные под залог, уточняет Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций". "Здесь влияние нерезидентов было совсем незначительным, а соответственно, и фактор воздействия в виде этих аукционов на курс рубля — несущественен", — соглашается он.

Увеличение объемов размещения ОФЗ, которое наблюдалось в последнее время, происходило за счет роста вложений преимущественно со стороны кредитных организаций, которые одновременно восполняли свою ликвидность за счет месячных операций РЕПО с Банком России, говорит и Александр Ермак из ИК "Регион".

"В случае снижения объемов размещения ОФЗ можно ожидать восстановления структурного профицита банковской ликвидности, которая была характерна для банковской системы в последние годы. При этом высокая потребность в валюте имеет, на наш взгляд, иные причины, которые связаны, в первую очередь, с обслуживанием и погашением валютных долгов, а также со снижением спроса на рублевые активы и выход из них, а не с динамикой объема размещения ОФЗ", — добавил он.

РИСКИ РОСТА КРАТКОСРОЧНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Между тем, размещение ОФЗ — способ быстро получить деньги для покрытия бюджетного дефицита, напоминает Евгений Миронюк, аналитик компании "Фридом финанс".

"Конечно, значительное текущее увеличение денежной массы М2 (на 16%) — проинфляционный (и соответственно — девальвационный — ред.) фактор. По итогам года рост М2 может достичь 18-19%. Другое дело, как повлияют на инфляцию (опосредованно на курс рубля) дополнительные расходы бюджета, профинансировать которые удается в первую очередь за счёт заимствований на внутреннем рынке. Существенного роста инфляции можно было бы ожидать в случае резкого наращивания социальных расходов бюджета", — считает он.

"В условиях, когда темпы кредитования замедляются из-за неопределённости для бизнеса, банкам некуда девать свободные средства. Одним из традиционных рецептов страхования рисков для них является покупка валюты. Поэтому сокращение объёмов размещений может негативно сказаться на курсе рубля. То есть на краткосрочном горизонте повышаются риски волатильности его курса", — полагает он.

При этом предложение Минфином РФ ОФЗ на уровне 200 миллиардов рублей в аукционный день будет достаточно, чтобы избежать влияния на курс рубля, а более скромные объёмы высвободят слишком много средств для валютных операций банков, заключает он.