Фондовый рынок России продолжил позитивную динамику

Российский фондовый рынок в четверг смог удержать позиции у локальных максимумов, несмотря на противоречивый внешний фон. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгового дня поднялся на 0,36% — до 3025,83 пункта, индекс РТС — на 0,38%, до 1238,45 пункта.

Курс доллара по отношению к российскому рублю по состоянию на 19:27 мск снизился на 0,27%, до 76,94 руб., а евро вырос на 0,11%, до 90,91 руб.

Поддержку российскому рынку оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог вновь подняться выше $44 долларов за баррель. Давление же на наши бумаги было со стороны западных фондовых площадок, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич . Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,3%, а в США в ходе первого часа торгов Dow Jones и S&P 500 отступили на 0,3% и 0,2% соответственно.

"Общерыночный рост оптимизма ожидаемо забуксовал. Инвесторы после волны эмоциональных покупок в свете сообщений об эффективных вакцинах возвращаются к осторожности на фоне текущих неутешительных цифр в сводках ВОЗ по коронавирусу, а также понимания того, что до массовой вакцинации еще достаточно далеко", — пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

"В Европе и ряде американских штатов усиливаются карантинные ограничения. Новых драйверов для повышательного движения на рынках не наблюдается, что может рассматриваться частью инвесторов как повод для фиксации прибыли", — также рассказал эксперт.

Лидерами роста рынка в четверг стали акции биотехнологической компании "ИСКЧ" (+5,64%), принимающей активное участие в работе над производством новой системы тестирования на "ковид", а также акции торговой сети "Магнит" (+3,38%) и производителя титана "ВСМПО-Ависма" (+3,19%), отметила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова . Динамику хуже рынка в четверг показали акции торговой компании "Обувь России", снизившиеся на 1,9%, и бумаги банка "Тинькофф" (-1,8%), добавила она.

Прогноз на пятницу

На настроения инвесторов в пятницу может повлиять предварительная оценка ВВП еврозоны за III квартал, а также оценка квартального ВВП в России, отметил Александр Бахтин. По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в пятницу сформируется в диапазоне 2950-3025 пунктов, курс рубля к доллару — 76,7-77,7.