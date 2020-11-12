Назван курс рубля к концу года 

Колебания рубля будут продолжаться, считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин . При этом в зависимости от глобальной экономической обстановки, к концу года российская валюта может как ослабить позиции, так и укрепиться.

«Если ситуация с пандемией улучшится, а нефть будет выше 40 долларов, рубль укрепится», — сказал он «Российской газете».

Аналитик отметил, что на фоне появления определенности с выборами президента США и новостей о разработке эффективных вакцин от коронавируса риск-аппетиты инвесторов усилились и поспособствовали спросу на рублевый долг.

При этом, отметил Бахтин, инвесторы понимают, что ситуация с пандемией остается тяжелой, а до массовой вакцинации еще далеко.

Эти двоякие факторы «в ближайшей перспективе еще не раз транслируются в коррекцию стоимости рисковых активов вообще и рубля в частности».

Он также напомнил о существовании угрозы возобновления санкционных рисков.

При стабилизации и улучшении ситуации с пандемией и поддержании цен на нефть выше 40 долларов за баррель, к концу года пара доллар/рубль может находиться в диапазоне 73-75, пара евро/рубль — около 86-88, считает Александр Бахтин.