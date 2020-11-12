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Назван курс рубля к концу года 

Вероника Полынина 33 минуты назад
Назван курс рубля к концу года
Фото: Reuters
Колебания рубля будут продолжаться, считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. При этом в зависимости от глобальной экономической обстановки, к концу года российская валюта может как ослабить позиции, так и укрепиться.

«Если ситуация с пандемией улучшится, а нефть будет выше 40 долларов, рубль укрепится», — сказал он «Российской газете».

Аналитик отметил, что на фоне появления определенности с выборами президента США и новостей о разработке эффективных вакцин от коронавируса риск-аппетиты инвесторов усилились и поспособствовали спросу на рублевый долг.
При этом, отметил Бахтин, инвесторы понимают, что ситуация с пандемией остается тяжелой, а до массовой вакцинации еще далеко.
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Эти двоякие факторы «в ближайшей перспективе еще не раз транслируются в коррекцию стоимости рисковых активов вообще и рубля в частности».
Он также напомнил о существовании угрозы возобновления санкционных рисков.
При стабилизации и улучшении ситуации с пандемией и поддержании цен на нефть выше 40 долларов за баррель, к концу года пара доллар/рубль может находиться в диапазоне 73-75, пара евро/рубль — около 86-88, считает Александр Бахтин.
Ранее, как писал «Рамблер», Банк России подсчитал, что реальный эффективный курс рубля в октябре опустился на 2,2% по отношению к предыдущему месяцу, а с начала года упал на 17,1%.
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Комментарии 8
Рынки , Александр Бахтин , Центральный банк России , "Российская газета"
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