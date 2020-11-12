В стране СНГ запретили покупку долларов 

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Центробанк Казахстана временно запретил покупку долларов на валютном рынке ради поддержания курса тенге, сообщает Bloomberg.

В октябре казахстанский ЦБ напрямую вмешивался в ход торгов, отклоняя или задерживая заявки на покупку валюты.

Агентство отмечает, что данные валютные интервенции противоречат заявленному Центробанком режиму плавающего валютного курса. При этом поначалу регулятор не комментировал свою политику, а позже заявил, что не следует каким-либо ориентирам в виде курса тенге или объема торгов.

Летом президент Касым-Жомарт Токаев просил главу ЦБ Ерболата Досаева обеспечить стабильность тенге. Курс национальной валюты слабеет на фоне двух карантинов, введенных в стране из-за коронавируса.

Экономисты предполагают, что ЦБ и дальше будет прибегать к различным ограничениям на валютном рынке, поскольку снижение курса тенге будет способствовать социальной напряженности в республике.