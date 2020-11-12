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В стране СНГ запретили покупку долларов 

Вероника Полынина 34 минуты назад
В стране СНГ запретили покупку долларов
Фото: РИА Новости
Центробанк Казахстана временно запретил покупку долларов на валютном рынке ради поддержания курса тенге, сообщает Bloomberg.
В октябре казахстанский ЦБ напрямую вмешивался в ход торгов, отклоняя или задерживая заявки на покупку валюты.
Агентство отмечает, что данные валютные интервенции противоречат заявленному Центробанком режиму плавающего валютного курса. При этом поначалу регулятор не комментировал свою политику, а позже заявил, что не следует каким-либо ориентирам в виде курса тенге или объема торгов.
Назван курс рубля к концу года
Летом президент Касым-Жомарт Токаев просил главу ЦБ Ерболата Досаева обеспечить стабильность тенге. Курс национальной валюты слабеет на фоне двух карантинов, введенных в стране из-за коронавируса.
Экономисты предполагают, что ЦБ и дальше будет прибегать к различным ограничениям на валютном рынке, поскольку снижение курса тенге будет способствовать социальной напряженности в республике.
Как сообщал «Рамблер», ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не увидел ничего страшного в ослаблении российской национальной валюты. Он отметил, что, по его мнению, колебания рубля на валютном рынке не представляют опасности.
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Комментарии 3
Рынки , Андрей Белоусов , Центральный банк России , Bloomberg
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