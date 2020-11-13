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Саудовская Аравия потеряет 27 миллиардов долларов из-за коронавируса 

Российская Газета и ещё 1 42 минуты назад
Саудовская Аравия потеряет $27 миллиардов
Фото: Reuters
В этом году Саудовская Аравия потеряет свыше 27 миллиардов долларов из-за низких цен на нефть.
Королевство планировало получить от продажи черного золота 136 миллиардов долларов, заявил наследный принц Мухаммед бен Сальман. Он отметил, что стране пришлось искать новые источники дохода, не связанные с нефтедобычей.

"Нам удалось сохранить размер заработной платы граждан и большую часть надбавок и бонусов, а также покрыть высокие расходы на здравоохранение в связи с пандемией", — цитирует бен Сальмана РИА Новости.

Принц предложил направить средства государственного инвестиционного фонда на поддержку новых для страны секторов экономики. Среди них — сельское хозяйство, транспорт, космос и горнодобывающая промышленность.
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