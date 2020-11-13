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Золото дорожает на опасениях второй волны коронавируса

Прайм
29 минут назад
Стоимость золота в пятницу утром немного растет на фоне продолжающего распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.
Золото дорожает на опасениях из-за COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По состоянию на 8.09 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,13%, или на 2,45 доллара, до 1875,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,02%, до 24,3 доллара за унцию.
Цены на золото постепенно восстанавливаются после резкого падения в начале недели на новостях об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. Поддержку стоимости драгметалла, который традиционно считается более надежным активом, в пятницу оказывает ухудшение эпидемиологической ситуации в мире.
Рекордный прирост заразившихся коронавирусом был зафиксирован в Японии, где в четверг выявили более 1,6 тысячи новых случаев. В США также зарегистрирован новый суточный максимум случаев COVID-19, который составил более 150 тысяч. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило рекордные с начала пандемии 33,5 тысячи. Ситуация остается тяжелой в ряде стран Европы, где на фоне роста заболеваемости были введены карантинные меры.
"В рыночной психологии произошел небольшой сдвиг. Люди начинают понимать, что массовое внедрение вакцины потребует времени, в то время как потребность в ней присутствует уже сейчас", — отмечает аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Мейр (Edward Meir), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Рынки,Эдвард Мейр,Reuters,
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