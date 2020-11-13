Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.41
$
77.67
91.33
91.40
Прогноз
16.11 – 23.11
$
78.37
92.01
Индексы и котировки Brent
43.03
+0.14 Золото
1879.53
–0.02 РТС
1233.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.11
1.1806
+0.0133
29.10
1.1673
10.11
02.11
19.10

Курс рубля: Возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль 

Прайм 47 минут назад
Предсказано повышение по паре доллар-рубль
Фото: ТАСС
В четверг в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Продолжается рост по акциям АФК Система (AFKS, +6.7%) в ожидании IPO интернет-ритейлера Ozon (как сообщается, road show может начаться на следующей неделе). Заметно подорожали акции ВТБ (VTBR, +5.3%), ранее опубликовавшего финансовые результаты за третий квартал текущего года и объявившего о планах существенного увеличения числа пользователей своих онлайн-сервисов. Тем временем перспективы ужесточения мер социального дистанцирования в отдельных странах оказали давление на котировки транспортных и сырьевых компаний. Так, Татнефть (TATN) подешевела на 3.3%, Аэрофлот (AFLT) — на 3.0%, Сургутнефтегаз (SNGS) — на 2.0%.
Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, наблюдались разнонаправленные изменения котировок. Обыкновенные акции банка Санкт-Петербург (BSPB) подорожали на 3.9%, ВСМПО-Ависма (VSMO) — на 3.1%. Тем временем в минусе закрылись МРСК Северного Кавказа (MRKK, —4.0%), ЮТэйр (UTAR, —3.1%), Квадра (TGKD, —2.7%).
Фондовые индексы США понизились на 0.6% — 1.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.
Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по направлению к уровню 1200 пунктов по индексу РТС. Подъем на мировых рынках акций приостановился из-за опасений, связанных с ужесточением ограничительных мер в отдельных странах с негативными последствиями для экономики. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль на фоне снижения «спроса на риск» на рынках в целом.
Видео дня. В РФ досрочно установили годовой рекорд по выдаче ипотеки
Прайм: последние новости
Цены на нефть снижаются на 1,5-2% на фоне мрачных перспектив спроса на нее Цены на нефть снижаются на 1,5-2% на фоне мрачных перспектив спроса на нее Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $16 тысяч Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $16 тысяч Золото дорожает на опасениях второй волны коронавируса Золото дорожает на опасениях второй волны коронавируса
Комментарии
Рынки , Сургутнефтегаз , Татнефть , АФК Система , Банк ВТБ , ВСМПО-Ависма , Аэрофлот , ЮТэйр , Генерирующая компания "Квадра" , МРСК Северного Кавказа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение