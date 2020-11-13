Предсказано повышение по паре доллар-рубль

В четверг в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Продолжается рост по акциям АФК Система (AFKS, +6.7%) в ожидании IPO интернет-ритейлера Ozon (как сообщается, road show может начаться на следующей неделе). Заметно подорожали акции ВТБ (VTBR, +5.3%), ранее опубликовавшего финансовые результаты за третий квартал текущего года и объявившего о планах существенного увеличения числа пользователей своих онлайн-сервисов. Тем временем перспективы ужесточения мер социального дистанцирования в отдельных странах оказали давление на котировки транспортных и сырьевых компаний. Так, Татнефть (TATN) подешевела на 3.3%, Аэрофлот (AFLT) — на 3.0%, Сургутнефтегаз (SNGS) — на 2.0%.

Фондовые индексы США понизились на 0.6% — 1.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по направлению к уровню 1200 пунктов по индексу РТС. Подъем на мировых рынках акций приостановился из-за опасений, связанных с ужесточением ограничительных мер в отдельных странах с негативными последствиями для экономики. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль на фоне снижения «спроса на риск» на рынках в целом.