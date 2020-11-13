Доллар и евро укрепились к рублю

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Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 14-16 ноября.

Согласно данным регулятора, в выходные курс доллара от ЦБ составит 77,3262 рубля, что на 21 копейку больше установленного ранее. В свою очередь, евро будет стоить 91,3222. Валюта ЕС подорожает на 51 копейку по сравнению с курсом валют на пятницу.

Отметим, на открытии торгов на Московской бирже сегодня курс доллара снизился на 3 копейки относительно показателя предыдущего дня и составлял 77,35 рубля. Курс евро на открытии потерял 8 копеек и составлял 91,27 рубля.

В дальнейшем валюта США продолжила снижаться и в час дня стоила 77,26 рубля. Евро в течение дня подорожал и в 13:00 стоил 91,38 рубля.