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Аналитик рассказал, чем грозит запрет Трампа на покупку китайских бумаг 

РИА Новости 1 час назад
Чем грозит запрет Трампа на покупку китайских бумаг
Фото: Reuters
Запрет президента США Дональда Трампа американским инвесторам покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, не достигнет заявленной цели, хотя и грозит частичным оттоком капитала из китайских ценных бумаг, сказал РИА Новости аналитик ГК "Финам" Сергей Переход.
Трамп подписал указ, запрещающий американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, с 11 января 2021 года. По заявлению Трампа, такие компании собирают средства, в том числе, и у американских инвесторов и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы. Затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая, утверждает Трамп. Перечень компаний, чьи ценные бумаги будет запрещено покупать, пока не утвержден.

"После поражения в избирательной гонке Дональд Трамп намерен громко "закрыть дверь" после своего ухода. Может ли быть такая мера быть эффективной? По аналогии с антироссийскими санкциями можно сказать о неэффективности таких ограничений… Тем не менее, такие запреты действительно имеют некоторую логику и могут привести к частичному оттоку капитала из китайских акций", — говорит Переход.

Эксперт поясняет, что при эмиссии любых долговых обязательств в документах делается оговорка о том, что средства не будут использоваться для финансирования ВПК, и этого достаточно для обхода "строгих" санкций и привлечения капитала. "Кроме того, что в данный момент считать оружием — танки корпорации Norinco или сервисы сбора данных TikTok? Если американцы создадут такой список, то он будет очень длинным", — отмечает он.
Если же говорить о секторах, которые все же могут оказаться под давлением, то из сектора "Оборона" на американской бирже Nasdaq торгуется только одна китайская компания — EHang Holding, производящая дроны, указывает аналитик. Вероятно, в данный список опять попадут IT-компании, что можно расценивать как недобросовестную конкуренцию со стороны США, аналогично конфликту с TikTok, добавляет эксперт.
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Рынки , Дональд Трамп , Norinco , РИА Новости
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