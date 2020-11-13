Чем грозит запрет Трампа на покупку китайских бумаг

"После поражения в избирательной гонке Дональд Трамп намерен громко "закрыть дверь" после своего ухода. Может ли быть такая мера быть эффективной? По аналогии с антироссийскими санкциями можно сказать о неэффективности таких ограничений… Тем не менее, такие запреты действительно имеют некоторую логику и могут привести к частичному оттоку капитала из китайских акций", — говорит Переход.