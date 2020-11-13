Россиянам предложат золото взамен долларов

С 2022-го года Минфин рассчитывает избавить золото от налога на добавленную стоимость (НДС). Это снимет основной барьер, который мешает россиянам вкладываться в физическое золото и вынуждает искать альтернативы вроде обезличенных металлических счетов или биржевых инструментов вроде участия в фондах, инвестирующих в золото. "Газета.Ru" выяснила, в чем преимущество физического золота без НДС и можно ли будет на этом заработать в долгосрочной перспективе.

К середине следующего года Минфин планирует завершить эксперимент и ввести обязательную маркировку золотых изделий, чтобы повысить доверие потребителей к ювелирной отрасли и защитить их от недобросовестных действий со стороны производителей и продавцов драгоценных металлов.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, успешная реализация этого проекта позволит быстрее перейти к следующему этапу — отменить НДС на продажи золота, в том числе — инвестиционных слитков, которые продаются в отделениях многих банков.

НДС на золото всегда был значительным препятствием для инвесторов, желающих вложить свои средства в физическое золото, ведь даже если драгоценный металл дорожает, покупателю нужно дождаться, пока он вырастет в цене на 20%, чтобы выйти в ноль.

Из-за этого инвесторам приходилось вкладывать деньги в альтернативные инструменты вроде обезличенных металлических счетов (ОМС) или «золотых» ETF, приобрести которые достаточно просто можно на фондовой бирже. Однако оба этих инструмента несут в себе некоторые сложности: например, ОМС не застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в отличие от тех же банковских депозитов. А чтобы участвовать в торгующихся на бирже золотых фондах, нужно выбрать брокера и открыть у него брокерский счет.

Стоит отметить, что само по себе золото не стоит воспринимать как спекулятивный актив — оно годится для тех инвесторов, которые планируют сберечь свои средства в долгосрочной перспективе. Это хорошо видно по биржевым котировкам:

в январе 2005 года тройская унция драгоценного металла стоила $421,8, а в начале этого года — $1520,95, тем самым подорожав более чем в 3,5 раза.

Золото всегда дорожает в кризисные моменты для экономики, ведь инвесторы воспринимают его как защитный актив. Именно это случилось на фоне коронакризиса в этом году: с начала года до середины ноября золото на бирже взлетело в цене на четверть — до $1878,5. А в пиковые моменты и вовсе дорожало до $2080 за тройскую унцию.

В беседе с «Газетой.Ru» председатель правления КБ «ФинТех» Татьяна Федорцова отметила, что россияне уже сейчас активно покупают золото в слитках и монетах. При этом последние покупаются чаще, так как стоят дешевле. Но в будущем баланс может качнуться именно в сторону инвестиционных слитков.

«Отмена НДС конечно приведет к тому, что наши граждане станут большими объемами приобретать драгоценный металл. Ведь на фоне кризиса, пандемии и девальвации рубля остается все меньше инструментов для защиты своих накоплений»,

— отмечает эксперт.

Деньги любят счет

Основатель аудиторско-консалтинговой группы компаний «Бизнес Эксперт» Марина Дяченко в беседе с «Газетой.Ru» тоже согласилась с тем, что отмена НДС на золото сподвигнет большее число людей покупать слитки у финансовых организаций. Причем в соответствии с налоговым законодательством терпеливые инвесторы получат дополнительную выгоду: продержав слитки на руках дольше трех лет, им не надо будет платить НДФЛ на разницу между суммой покупки и продажи, если за это время золото вырастет в цене.

Сами слитки станут заметно доступнее. Например, по данным на 13 ноября в Газпромбанке грамм золота при покупке слитка весом 0,5 килограмма обойдется в 5832 рубля с копейками, а сам слиток — в 2 916 180 рублей. По подсчетам «Газеты.Ru», без НДС грамм золота в таком слитке обошелся бы почти на тысячу рублей дешевле, а за целый слиток пришлось бы заплатить чуть больше 2,4 млн рублей.

Остальные слитки тоже выйдут дешевле, даже несмотря на то, что цена за грамм увеличивается пропорционально уменьшению размера слитков. Так, золотой слиток в 50 грамм сейчас стоит почти 300 тыс. рублей, а без НДС он будет стоить уже 250 тыс.

Впрочем, некоторые эксперты сомневаются, что население резко переключится на покупку золотых слитков вместо традиционных инструментов сбережения денег. В частности, представитель «БКС Мир инвестиций» в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в тех же ОМС объем привлеченных средств населения заметно ниже, чем на банковских депозитах.

«Отмена НДС, безусловно, вызовет рост покупки золота частными инвесторовами. Но тем не менее, мы считаем, что этот рост не будет тесно связан со сбережениями граждан. Все-таки, цена на драгметаллы постоянно изменяется и не дает гарантированного дохода», — сказал собеседник издания.

золото сохранит инвестиционный потенциал как минимум до конца этого года, поскольку возможный политический кризис в США из-за недавно прошедших президентских выборов — однозначно «бычий» сигнал для инвесторов на рынке драгметаллов. Представитель компании Alpari Gold в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что

Вместе с тем собеседник «Газеты.Ru» выразил мнение, что заметной ребалансировки в сторону золотых слитков на рынке не случится. Дело в том, что стоимость слитков определяется только движениями самого рынка, в то время как золотые монеты могут вырасти в цене не только вместе с самим металлом: свою роль может сыграть и их нумизматическая ценность.

И в целом, отметил собеседник издания, многие монеты доступнее для покупки, чем золотые слитки. Например, популярный « Георгий Победоносец » весом 7,78 грамма сейчас стоит около 41 тыс. рублей, то есть за грамм золота покупатель заплатит примерно 5,4 тыс. рублей.

Такая цена за грамм сейчас недоступна даже покупателям самых больших слитков весом в 1000 грамм (в том же Газпромбанке грамм из такого слитка стоит 5,8 тыс. рублей). А без НДС при текущих ценах выгоднее были бы только слитки, начинающиеся от 10 грамм золота, но и стоили бы они почти на 10 тыс. рублей дороже, чем одна такая монета.