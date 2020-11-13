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Новую криптовалюту можно получить бесплатно 

Вероника Полынина 50 минут назад
Новую криптовалюту можно получить бесплатно
Фото: Reuters
Блокчейн Bitcoin Cash 15 ноября может разделиться на два отдельных проекта, в результате которых на рынке появятся две новые монеты: Bitcoin Cash ABC (BCHA) и Bitcoin Cash Node (BCHN). Об этом сообщает РБК.
Причиной хардфорка стали разногласия между разработчиками блокчейна. Это произошло после того, как команда Bitcoin ABC предложила реструктурировать схему распределения вознаграждения майнеров и направлять 8% выплат за все добытые блоки в фонд разработчиков для финансирования развития сети. Однако предложение не поддержали ни сообщество, ни майнеры.
Команда Bitcoin Cash Node (BCHN), в свою очередь, привлекла на свою сторону 84% майнеров, что означает, что ее монета после разделения станет главной. Большинство криптобирж и сервисов уже согласились признать BCHN доминирующей сетью Bitcoin Cash.
Другие площадки заявили о намерении поддержать обе валюты.
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Торговые площадки Binance, Bitfinex, Huobi и CEX.IO приостановят вывод BCH 15 ноября 2020 года и зачислят всем держателям BCH новые монеты в соотношении 1:1, согласно балансу пользователей, который будет зафиксирован в момент хардфорка.
В то же время Kraken поддержит лишь BCHN, если вычислительная мощность Bitcoin ABC не достигнет 10% от общего объема Bitcoin Cash. Bittrex планирует оставить лишь одну цепочку с наибольшим объемом хеш-мощностей.
Технический директор международной криптобиржи CEX.IO Дмитрий Волков считает, что разделение делает каждый новый блокчейн слабее по мощности и менее надежным, поэтому пользователи фактически получают «бесплатно» в два раза больше монет, но суммарно может оказаться, что сумма стоимости этих двух монет меньше, чем одной до хардфорка.
Как сообщал «Рамблер», ранее исследование Всемирного совета по золоту (WGC) показало, что самыми популярными инструментами инвестиций у россиян стали сберегательные счета, иностранная валюта, недвижимость, страхование жизни и криптовалюты.
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Комментарии 3
Рынки , Дмитрий Волков
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