Новую криптовалюту можно получить бесплатно 

Блокчейн Bitcoin Cash 15 ноября может разделиться на два отдельных проекта, в результате которых на рынке появятся две новые монеты: Bitcoin Cash ABC (BCHA) и Bitcoin Cash Node (BCHN). Об этом сообщает РБК

Причиной хардфорка стали разногласия между разработчиками блокчейна. Это произошло после того, как команда Bitcoin ABC предложила реструктурировать схему распределения вознаграждения майнеров и направлять 8% выплат за все добытые блоки в фонд разработчиков для финансирования развития сети. Однако предложение не поддержали ни сообщество, ни майнеры.

Команда Bitcoin Cash Node (BCHN), в свою очередь, привлекла на свою сторону 84% майнеров, что означает, что ее монета после разделения станет главной. Большинство криптобирж и сервисов уже согласились признать BCHN доминирующей сетью Bitcoin Cash.

Другие площадки заявили о намерении поддержать обе валюты.

Торговые площадки Binance, Bitfinex, Huobi и CEX.IO приостановят вывод BCH 15 ноября 2020 года и зачислят всем держателям BCH новые монеты в соотношении 1:1, согласно балансу пользователей, который будет зафиксирован в момент хардфорка.

В то же время Kraken поддержит лишь BCHN, если вычислительная мощность Bitcoin ABC не достигнет 10% от общего объема Bitcoin Cash. Bittrex планирует оставить лишь одну цепочку с наибольшим объемом хеш-мощностей.

Технический директор международной криптобиржи CEX.IO Дмитрий Волков считает, что разделение делает каждый новый блокчейн слабее по мощности и менее надежным, поэтому пользователи фактически получают «бесплатно» в два раза больше монет, но суммарно может оказаться, что сумма стоимости этих двух монет меньше, чем одной до хардфорка.

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