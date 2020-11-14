Предсказан курс рубля к концу года

До конца текущего года курс доллара, как ожидается, будет на уровне 78-79 рублей, и поэтому россиянам пока не стоит вкладываться в американскую валюту, рассказал в беседе с URA.RU финансовый аналитик Виталий Калугин.

"Рубль должен немного подорожать. Сейчас уровень 77,5 рубля, он довольно оптимальный. К концу года он должен быть в районе 78-79 рублей", — отметил эксперт.

По его словам, это объясняется тем, что цена нефти укрепилась на уровне 44 долларов за баррель. В то же время выборы президента в Соединенных Штатах уже отыграли свою информационную повестку. Нерезиденты — то есть юридические и физические лица, которые зарегистрированы в одном государстве, но живут в другом, отыгрались на рынке на прошлой неделе.