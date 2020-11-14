Предсказан курс рубля к концу года

До конца текущего года курс доллара, как ожидается, будет на уровне 78-79 рублей, и поэтому россиянам пока не стоит вкладываться в американскую валюту, рассказал в беседе с URA.RU финансовый аналитик Виталий Калугин.
"Рубль должен немного подорожать. Сейчас уровень 77,5 рубля, он довольно оптимальный. К концу года он должен быть в районе 78-79 рублей", — отметил эксперт.
По его словам, это объясняется тем, что цена нефти укрепилась на уровне 44 долларов за баррель. В то же время выборы президента в Соединенных Штатах уже отыграли свою информационную повестку. Нерезиденты — то есть юридические и физические лица, которые зарегистрированы в одном государстве, но живут в другом, отыгрались на рынке на прошлой неделе.
Калугин добавил, что тенденцию к укреплению российской валюты может скорректировать Министерство финансов, которое будет выдавать остатки по казначейским назначениям. При этом часть из них выйдет на валютный рынок, однако критичного роста доллара, по его словам, не ожидается.