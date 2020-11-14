Эксперт предрек волну укрепления рубля

Эксперты заявили, что рубль не будет быстро укрепляться в ближайшее время. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков полагает, что на рынки вернется «настороженное спокойствие». При этом пандемия по-прежнему будет негативно влиять на активы, включая нефть.

«Кроме того, есть опасения, что Минфин может сократить предложение ОФЗ на своих размещениях, поскольку досрочно выполнил план заимствований в IV квартале. Соответственно, у банков появятся свободные средства, которые они могут направить на покупку валюты», — заявил эксперт.

По его мнению, Минфин также может задуматься о необходимости создания резерва и не прекратит размещать ОФЗ, хотя ограничит объём предложения и премии.

Кроме того, на фоне политических споров в США о бюджете могут снизиться аппетиты к риску на глобальном рынке. Но когда экономический пакет будет одобрен, рубль ждет новая волна укрепления.