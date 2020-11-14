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Эксперт предрек новую волну укрепления рубля 

Майк Габриелян 45 минут назад
Эксперт предрек волну укрепления рубля
Фото: ТАСС
Эксперты заявили, что рубль не будет быстро укрепляться в ближайшее время. Об этом сообщает «Свободная пресса».
Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков полагает, что на рынки вернется «настороженное спокойствие». При этом пандемия по-прежнему будет негативно влиять на активы, включая нефть.

«Кроме того, есть опасения, что Минфин может сократить предложение ОФЗ на своих размещениях, поскольку досрочно выполнил план заимствований в IV квартале. Соответственно, у банков появятся свободные средства, которые они могут направить на покупку валюты», — заявил эксперт.

По его мнению, Минфин также может задуматься о необходимости создания резерва и не прекратит размещать ОФЗ, хотя ограничит объём предложения и премии.
Предсказан курс рубля к концу года
Кроме того, на фоне политических споров в США о бюджете могут снизиться аппетиты к риску на глобальном рынке. Но когда экономический пакет будет одобрен, рубль ждет новая волна укрепления.

«На предстоящей неделе сложно ожидать от российской валюты резвого укрепления, поэтому прогноз более склонен к консолидации в диапазоне 76,8−78,0 за доллар и 90,80−92,0 за евро», — сказал Кочетков.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в партии «Единая Россия» рассказали о небывалой величине российских пенсий.
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Рынки , Андрей Кочетков , Единая Россия , Минфин
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