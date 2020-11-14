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Экономисты прогнозируют падение курса доллара при избрании Байдена 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Байден обрушит доллар
Фото: Газета.Ru
Снижение, которым американский доллар отреагировал на новости о победе демократа Джо Байдена на выборах президента США, может стать долгосрочным при смене власти в стране, считают аналитики. Об этом сообщает РИА Новости.
Придя к власти, Байден может отменить некоторые пошлины на импорт и отказаться от тарифных угроз, что приведет к укреплению валют развивающихся стран, отмечают эксперты. В частности, смягчение торговой политики США может укрепить российский рубль, указано в сообщении. При этом снижение торговой напряженности приведет к снижению спроса на доллар.
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Кроме того, обещанные демократами дополнительные фискальные стимулы для американской экономики в долгосрочной перспективе также ослабят валюту, так как приведут к увеличению дефицита бюджета и росту внешних заимствований, считают аналитики.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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Рынки , Экономика , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CNN , Fox News , телеканал NBC , телеканал АВС
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