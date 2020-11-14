Байден обрушит доллар

Снижение, которым американский доллар отреагировал на новости о победе демократа Джо Байдена на выборах президента США, может стать долгосрочным при смене власти в стране, считают аналитики. Об этом сообщает РИА Новости.

Придя к власти, Байден может отменить некоторые пошлины на импорт и отказаться от тарифных угроз, что приведет к укреплению валют развивающихся стран, отмечают эксперты. В частности, смягчение торговой политики США может укрепить российский рубль, указано в сообщении. При этом снижение торговой напряженности приведет к снижению спроса на доллар.

Кроме того, обещанные демократами дополнительные фискальные стимулы для американской экономики в долгосрочной перспективе также ослабят валюту, так как приведут к увеличению дефицита бюджета и росту внешних заимствований, считают аналитики.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.