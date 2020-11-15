Риски и надежды рубля: Дан прогноз на 2021 год

Специально для "Российской газеты" Сергей Григорян , кандидат экономических наук, партнер АО "ЕваБета", расписал сценарии движения рубля в 2021 году и дал советы по обмену валют:

— В начале грядущей недели рынок продолжит отыгрывать тему неопределенности относительно итогов выборов в США. В связи с чем, — прогнозирует эксперт, — рубль останется на относительно крепких позициях 76-77 к доллару.

В ноябре я ожидаю, что снижение экономической активности продолжится из-за распространения ковида и введения новых эпидемиологических ограничений. К тому же сохраняются риски локдауна по примеру ряда стран ЕС . Пока в России не ожидается введение тотальных ограничений, но в некоторые регионы появляются все более строгие запреты.

Существует большая вероятность, что уже в декабре эти негативные факторы нивелируются из-за традиционного оживления перед новогодними праздниками и ожидаемым всплеском потребительской активности. Однако во второй половине ноября давление на курс рубля останется довольно высоким. И мы увидим значения близкие к 80 рублям за доллар.

Другим фактором, негативно влияющим сейчас на рубль, выступает ожидаемое снижение цен на нефть до уровня 40 долларов за баррель до конца года.

При этом, расчеты многих экспертов рынка показывают, что при коридоре нефтяных цен 40-50 долларов за баррель марки Brent равновесным является курс 68-72 рубля. Из чего следует, что сегодня рубль недооценен примерно на 10 процентов. Однако геополитические риски не позволяют реализоваться такому сценарию укрепления курса рубля.

Таким образом, к концу месяца можно ожидать значения 78-80 рублей за доллар.

2021 год. Риски и надежды рубля

Ослабление квот на добычу нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ планируется на 1 апреля 2021 года. В связи с этим, уверен Сергей Григорян, после первого квартала 2021 года ожидается укрепление рубля в связи с повышением прогноза по добыче нефти.

Вообще, по словам эксперта, прогноз по курсу российского рубля на 2021 год достаточно непредсказуем. Если с нефтью и выборами в США все более-менее понятно, хотя ситуация тоже может меняться кардинальным образом. То предсказать течение пандемии COVID-19 сейчас пока еще не может никто.

Новости о запуске вакцины в той или иной стране положительно влияют на рынки, но на достаточно непродолжительное время. "Если ситуация с коронавирусом останется такой же, как в 2020 году, то мы сможем наблюдать достаточно высокую волатильность рубля и скачки курса вверх в пределах 5 и даже 10 рублей за доллар", говорит эксперт.

По его мнению, скорее всего, к лету мы сможем увидеть стабилизацию и рост курса до 70-72 рублей за доллар, особенно если европейские страны по-прежнему останутся недоступны для массового туризма. А то, как поведет себя российская валюта осенью-зимой следующего года напрямую будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.

Если вирус удастся сдержать, то рубль, по расчетам эксперта, будет укрепляться. Если все останется также или ситуация будет ухудшаться, то он не исключает падения до 90 рублей за доллар.

В какой валюте хранить сбережения

По мнению Сергея Григоряна, не нужно делать резких движений: "Курс российской валюты так же, как и американской, сейчас нестабилен. Мы не наблюдаем долгосрочной отчетливой динамики. В какие-то периоды рубль резко дорожает, но уже через несколько дней также резко падает.

Так будет продолжаться до тех пор, пока не изменится эпидемиологическая ситуация в России и в мире, поэтому я бы не рекомендовал переводить сбережения из одной валюты в другую".

Если вы храните часть денег в долларах, советует эксперт, то продолжайте их планомерно накапливать, если в рублях — не стоит бежать в панике что-то на них покупать в том числе и иностранную валюту. Если инвестируете в фондовый рынок — не спешите выводить средства.