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Цена барреля нефти Brent превысила 44 доллара

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
4 часа назад
Цена январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,23% к уровню закрытия предыдущих торгов – до 44,16 доллара за баррель.
Цена барреля нефти Brent превысила 44 доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Топливо марки WTI дорожает на 3,42%, и достигает 41,78 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки на 15.00 мск.
Утром в понедельник мировые цены на нефть поднялись на 1% после сильной статистики по Китаю и Японии и в ожидании новых мер ОПЕК+.
Рынки,ИТАР-ТАСС,
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