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Байден обрушит рубль 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
Байден обрушит рубль
Фото: Reuters
Период укрепления рубля закончен, на него негативно влияет как развитие ситуации с заболеваемостью коронавирусом в мире и нестабильная цена на нефть, так и ожидание новых санкций, которые может ввести в случае своего избрания президентом США Джо Байден. Об этом со ссылкой на экономистов пишет «Эксперт online».
По словам Андрея Кочеткова из «Открытие Брокер», на рынки «возвращается настороженное спокойствие» и продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 негативно сказывается на нефти.

«На начавшейся неделе мы не ждем от рубля укрепления, а полагаем, что пара доллар-рубль будет находиться в коридоре 76,80-78,00, пара евро-рубль — в диапазоне 90,80−92,00», — пояснил эксперт.

В свою очередь Александр Купцикевич из FxPro ожидает, что в течение недели-двух «доллар сделает попытку пробоя 79,50». А Сергей Гришунин из НРА не исключает реализации негативного сценария после объявления победителя на выборах в США.

«Если Джон Байден сдержит свои предвыборные обещания и усилит давление на нашу страну, в том числе с использованием новых жестких санкций, то национальная валюта снова уйдет к верхним границам диапазона 78,00-82,00 за доллар», — уверен он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», финансовый аналитик из компании Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что в сложившейся экономической ситуации россиянам следует переводить сбережения в иностранную валюту разных стран. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время наблюдается рецессия не только российской, но мировой экономики в целом. В сложившихся условиях российская нацвалюта, пострадала сильнее остальных валют, «обогнав» по уровню падения турецкую лиру и бразильский реал, отметил он.
Видео дня. Сколько стоит арендовать жилье в Подмосковье на Новый год
Комментарии 1
Рынки , Джозеф Байден , Александр Купцикевич , Дмитрий Иванов
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