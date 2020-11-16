ЦБ сообщил о росте рубля во вторник

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Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 17 ноября.

Согласно данным регулятора, во вторник курс доллара от ЦБ составит 76,9197 рубля, что на 41 копейку меньше установленного ранее. В свою очередь, евро будет стоить 91,1729. Валюта ЕС подешевеет на 15 копеек по сравнению с курсом валют на понедельник.

Отметим, на открытии торгов на Московской бирже сегодня курс доллара снизился на 19 копеек относительно показателя предыдущего дня и составлял 77,18 рубля. Курс евро на открытии потерял 18 копеек и составлял 91,38 рубля.

В дальнейшем валюта США продолжила снижаться и в половину второго часа дня стоила 76,64 рубля. Евро в течение дня подорожал и в 14:30 стоил 90,77 рубля.