Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.45
$
76.80
90.70
90.85
Прогноз
16.11 – 23.11
$
76.00
91.20
Индексы и котировки Brent
44.14
–0.61 Золото
1894.81
+0.25 РТС
1227.78
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.11
1.1840
+0.0202
02.11
1.1638
12.11
04.11
21.10

Курс валют на завтра: ЦБ сообщил о росте рубля во вторник 

Свободная пресса 4 часа назад
ЦБ сообщил о росте рубля во вторник
Фото: globallookpress.com
Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 17 ноября.
Согласно данным регулятора, во вторник курс доллара от ЦБ составит 76,9197 рубля, что на 41 копейку меньше установленного ранее. В свою очередь, евро будет стоить 91,1729. Валюта ЕС подешевеет на 15 копеек по сравнению с курсом валют на понедельник.
Отметим, на открытии торгов на Московской бирже сегодня курс доллара снизился на 19 копеек относительно показателя предыдущего дня и составлял 77,18 рубля. Курс евро на открытии потерял 18 копеек и составлял 91,38 рубля.
В дальнейшем валюта США продолжила снижаться и в половину второго часа дня стоила 76,64 рубля. Евро в течение дня подорожал и в 14:30 стоил 90,77 рубля.
Видео дня. Сколько стоит арендовать жилье в Подмосковье на Новый год
Свободная пресса: последние новости
Коронакризис-2021: Каких сюрпризов ждать от рубля к Новому году Коронакризис-2021: Каких сюрпризов ждать от рубля к Новому году Доллар дешевеет на форексе, но рубль не интересует инвесторов Доллар дешевеет на форексе, но рубль не интересует инвесторов Аналитики прогнозируют в случае победы Байдена падение курса американской валюты Аналитики прогнозируют в случае победы Байдена падение курса американской валюты
Рынки , ЕС , Московская биржа , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение