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Рубль признали лучшей валютой по доходности 

Lenta.ru 2 часа назад
Рубль признали лучшей валютой по доходности
Фото: РИА Новости
Аналитики Goldman Sachs признали рубль лучшей валютой по доходности в 2021 году. При этом доллар, по их прогнозам, продолжит падение. Об этом пишет CNBC.
Банк ожидает, что валюты развивающихся стран в целом будут демонстрировать хорошие результаты, а российский рубль обеспечит максимальную доходность от коротких позиций. Эксперты отметили, что снижение курса доллара произойдет в следующем году на шесть процентов.
Банк рекомендует длинные позиции в мексиканском песо, южноафриканском рэнде и индийской рупии по отношению к доллару. Goldman прогнозирует сокращение мирового ВВП на 3,9 процента в 2020 году, рост на 6 процентов в 2021 году и на 4,6 процента в 2022-м.
Ранее президент России Владимир Путин попросил россиян игнорировать падение курса рубля на 30 процентов по сравнению с началом года. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что такая ситуация связана с внешними факторами и не повлияла на стабильность.
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Комментарии 3
Рынки , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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